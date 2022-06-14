CULISELE STATULUI PARALEL. România, zguduită de prețurile la carburanți. Șoferii au ieșit în stradă

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Prețurile de coșmar de la pompă ii scot pe românii în stradă. Mai multe benzinării din toata țară au fost blocate astăzi de oamenii revoltați. Benzina și motorina costă aproape dublu comparativ cu anul trecut și avem unele dintre cele mai mari prețuri din Europa. Asta desi la capitolul salarii sintem la coada clasamentului. Iar protestele nu se opresc aici. Nemulțumiți sunt și angajații benzinăriilor.