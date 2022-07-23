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Economie· 1 min citire
Comisia Europeană, soluție inedită pentru a crește producția de cereale
La cererea statelor membre, Comisia Europeana a propus o derogare temporară pe termen scurt de la regulile din Politica Agricolă Comună (PAC) referitoare la rotaţia culturilor şi menţinerea unor elemente neproductive pe terenurile arabile.
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