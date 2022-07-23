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Economie· 1 min citire

Comisia Europeană, soluție inedită pentru a crește producția de cereale

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 23 iul. 2022, 15:54

La cererea statelor membre, Comisia Europeana a propus o derogare temporară pe termen scurt de la regulile din Politica Agricolă Comună (PAC) referitoare la rotaţia culturilor şi menţinerea unor elemente neproductive pe terenurile arabile.

La cererea statelor membre, Comisia Europeana a propus o derogare temporară pe termen scurt de la regulile din Politica Agricolă Comună (PAC) referitoare la rotaţia culturilor şi menţinerea unor elemente neproductive pe terenurile arabile.

Impactul acestei măsuri va depinde de alegerile făcute de statele membre şi de fermieri, dar va majora capacitatea UE de producţie a cerealelor destinate produselor alimentare. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, o suprafaţă de 1,5 milioane de hectare va putea fi reintrodusă în producţia de cereale comparativ cu situaţia actuală.

"Fiecare tonă de cereale produsă în UE va contribui la creşterea securităţii alimentare la nivel mondial", subliniază executivul comunitar.

Propunerea Comisiei va fi trimisă statelor membre UE înainte de a fi adoptată în mod oficial.

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