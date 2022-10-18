ANAF a pus ochii pe cei care-și închiriază locuințele

Românii care-și închiriază locuințele și obțin venituri trebuie să înscrie de anul viitor, contactele la ANAF. Tot de anul viitor, taxele pe care aceștia le plătesc pot crește în situația în care nu apelează la sistemul determinării venitului net în sistem real.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre contracte inchirieredeclarateANAFlocuinte