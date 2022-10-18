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Economie· 2 min citire
ANAF a pus ochii pe cei care-și închiriază locuințele
ANAF a pus ochii pe cei care-și închiriază locuințele
Românii care-și închiriază locuințele și obțin venituri trebuie să înscrie de anul viitor, contactele la ANAF. Tot de anul viitor, taxele pe care aceștia le plătesc pot crește în situația în care nu apelează la sistemul determinării venitului net în sistem real.
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