80.000 de tone de cereale din Ucraina au ajuns în Portul Constanța. Anunțul autorităților

Ucraina a trimis până acum în portul românesc Constanţa aproximativ 80.000 de tone de cereale

Ucraina a trimis până acum în portul românesc Constanţa aproximativ 80.000 de tone de cereale, a afirmat marţi directorul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa, Florin Goidea. El a spus că în viitor sunt aşteptate cantităţi şi mai mari.

Porturile ucrainene sunt blocate de la invazia declanșată de Rusia, în urmă cu două luni, iar ţara, un producător agricol major, a fost forţată să exporte în România pe calea ferată, pe la graniţa sa de vest, sau prin micile sale porturi de la Dunăre.

România, stat membru UE, are frontiere comune la Marea Neagră - o arteră majoră de transport pentru cereale şi petrol - cu Bulgaria, Turcia, Georgia şi Ucraina.

„Există aproximativ 80.000 de tone de cereale care au ajuns deja, ele sunt depozitate în silozuri, o parte fiind încărcate pe nave. Alte 80.000 de tone sunt aprobate şi se află în drum spre Constanţa”, a declarat Florin Goidea, directorul CNAPM, pentru Reuters, potrivit Agerpres.

Directorul CNAPM a explicat că cerealele au ajuns fie pe calea ferată, fie transportate cu barjele pe Dunăre, iar portul are capacitatea de a gestiona exporturi suplimentare de cereale.

Capacitatea de stocare în portul Constanţa este de aproximativ 2 milioane de tone, iar anul trecut au fost gestionate de aici exporturi de aproximativ 24 milioane de tone.

Sursa: Realitatea Financiara