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Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Mesajul transmis de liderul rus
Vladimir Putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis un mesaj de felicitare omologului său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite.
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