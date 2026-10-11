Trump, despre acuzațiile aduse ambasadorului SUA în Grecia: „Păcat. Nu știu prea multe”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu știa despre acuzațiile aduse ambasadorului în Grecia, Kimberly Guilfoyle, pe care le-a calificat drept „păcat”, potrivit publicației elene Ekathimerini.
Vorbind cu jurnaliștii în fața Casei Albe, înainte de a pleca spre un miting politic în Alabama, Donald Trump a fost întrebat dacă era la curent cu relatări recente privind comportamentul lui Kimberly Guilfoyle înainte de preluarea funcției de ambasador al SUA în Grecia.
Articolele care au generat aceste reacții au fost publicate de The Wall Street Journal la începutul săptămânii. Potrivit publicației americane, Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator și susținător al lui Trump să achite o factură de card de credit în valoare de 100.000 de dolari, chiar înainte de audierea sa de confirmare în funcție. În schimb, ea ar fi promis acces la oficiali din administrație.
The Wall Street Journal a relatat anterior, luna trecută, că Guilfoyle le-ar fi spus invitaților, la o recepție organizată la Atena în martie, că SUA ar putea submina guvernul grec dacă ar alege să facă acest lucru. Potrivit acelui articol, ea ar fi promovat interesele comerciale ale unei companii grecești din domeniul construcțiilor și energiei și ar fi permis accesul lobbyistului acesteia la întâlniri diplomatice private.
Stavros Papastavrou, ministrul Energiei din Grecia, care a participat la recepția menționată, a declarat ulterior în Parlament că „nu a existat niciodată vreo problemă legată de exercitarea unor presiuni sau de amenințarea țării noastre pentru a întreprinde vreo acțiune și nici nu am tolera vreodată un asemenea lucru”.