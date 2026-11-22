RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea graniței cu Ucraina.
Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.
Mesaj RO-Alert transmis în timpul nopții
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, ținta aeriană a fost detectată la aproximativ 63 de kilometri nord-est de localitatea ucraineană Vâlcove.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 00:46 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:14.
Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Cele două aeronave F-16 au fost trimise pentru supravegherea situației, în contextul activităților militare desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au monitorizat permanent zona pe durata alertei.