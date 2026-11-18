Vremea azi, 18 noiembrie: temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă. Unde plouă în România
Vremea azi, 18 noiembrie / Profimedia
Prognoza meteo pentru 18 noiembrie 2026: temperaturi de până la 19 grade în România, ploi abundente în vest și vânt puternic la munte.
România traversează un episod de vreme neobișnuit de caldă pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Miercuri, 18 noiembrie 2026, temperaturile vor ajunge până la 19 grade Celsius în sudul și sud-estul țării, valori mult peste cele normale pentru această perioadă.
Vremea va fi însă schimbătoare în numeroase regiuni. Ploile vor continua în special în jumătatea vestică a țării, unde sunt așteptate precipitații mai consistente, iar vântul va sufla cu putere în vest, centru și sud-est. La munte, rafalele pot ajunge la 100 km/h, în special pe crestele înalte.
Prognoza meteo pentru 18 noiembrie: temperaturi de până la 19 grade
Potrivit prognozei meteo, maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 19 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt estimate în estul Transilvaniei, în timp ce temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în sudul și sud-estul României.
În Dobrogea și Bărăgan, cerul va avea înnorări temporare, dar vor exista și intervale cu soare. Vântul va fi mai intens, iar pe litoral temperaturile vor urca până la 19 grade.
În Moldova, vremea va fi variabilă, cu alternanțe între nori și perioade însorite. În sudul regiunii și în nordul Munteniei, temperaturile vor ajunge la aproximativ 17 grade la Focșani.
În nordul Moldovei și în Bucovina sunt așteptate înnorări și ploi izolate, însă temperaturile vor rămâne ridicate pentru această dată. La Botoșani, Vaslui, Iași și Bacău se vor înregistra până la 18 grade Celsius.
Ploi consistente în vestul și centrul țării
În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea în mai multe reprize pe parcursul zilei. Temperaturile vor urca până la 16 grade la Bistrița și Baia Mare.
În regiunile vestice, maximele vor ajunge la 18 grade Celsius, însă vremea va rămâne instabilă. Ploile pot acumula cantități importante de apă, iar vântul va atinge viteze de aproximativ 50 km/h.
În Transilvania, temperaturile vor ajunge la 17 grade în vestul provinciei. Norii și precipitațiile vor domina vremea în multe zone, iar în regiunile montane vântul se va intensifica.
Și în sud-vestul României sunt prognozate înnorări persistente și ploi, însoțite pe alocuri de descărcări electrice. În unele zone, cantitățile de apă pot deveni însemnate.
În sudul țării, temperaturile vor continua să crească. În Lunca Dunării, maximele vor ajunge la 18-19 grade Celsius.
Vremea în București, 18 noiembrie 2026
În Capitală, miercuri va fi o zi predominant închisă, cu vânt și episoade de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 16 grade Celsius, deși valorile obișnuite pentru această perioadă sunt în jurul a 10 grade.
Potrivit prognozei ANM, vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei și în următoarele zile.
Joi, temperaturile vor ajunge la aproximativ 15 grade, iar cerul va fi în continuare acoperit de nori, cu ploi temporare.
Vineri va aduce o nouă încălzire, cu maxime de până la 19 grade Celsius. Vântul va deveni însă mai puternic, cu rafale de 50-55 km/h.
Sâmbătă, temperaturile vor scădea ușor, până la aproximativ 16 grade. Sunt posibile ploi slabe după-amiaza și seara, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică minimele vor coborî la 4-5 grade.
Cum va fi vremea la munte. Rafale de vânt de până la 100 km/h
La munte, temperaturile vor fi ridicate pentru luna noiembrie, însă vremea va fi instabilă. Sunt așteptate ploi, iar cantitățile de precipitații pot depăși 35 de litri pe metru pătrat în unele zone.
Vântul va reprezenta un alt factor important, în special la altitudini mari. Pe crestele montane, rafalele pot ajunge la 70-100 km/h.
În zonele înalte există și condiții pentru precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
În zilele următoare, vremea va rămâne schimbătoare la munte. Vineri și sâmbătă sunt posibile noi episoade de precipitații, iar la altitudini de peste 1.400 de metri pot apărea lapoviță și ninsoare.
Vântul va continua să sufle cu putere, iar în zonele montane înalte rafalele ar putea atinge 90-120 km/h.
Cât mai durează perioada cu temperaturi neobișnuit de ridicate
Vremea mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă se va menține și în următoarele zile, în special în sudul și sud-estul țării.
În București, temperaturile vor ajunge vineri la 19 grade Celsius, înaintea unei ușoare răciri în weekend.
Chiar dacă valorile termice sunt neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, ploile și intensificările vântului vor menține vremea instabilă în mai multe regiuni ale țării.
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