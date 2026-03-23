Tensiuni în creștere: Iran respinge afirmațiile lui Donald Trump despre discuții „productive” cu SUA

Situația dintre Iran și Statele Unite capătă o nouă turnură, după ce autoritățile de la Teheran resping categoric existența unor negocieri, contrar afirmațiilor făcute recent de Donald Trump.

Potrivit agenției Fars, care citează surse apropiate situației, nu există niciun fel de dialog , nici direct, nici prin intermediari, între cele două state.

Reacția vine la scurt timp după ce liderul de la Casa Albă a susținut, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a decis să amâne atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene, invocând discuții „foarte bune și productive” cu partea iraniană.

Acestea ar urma, potrivit lui Trump, să continue în perioada următoare, conform relatărilor Reuters. În același timp, presa iraniană susține o altă versiune a evenimentelor.

Conform Fars, decizia Washingtonului de a nu lansa atacuri ar fi venit după ce Iranul ar fi transmis un avertisment ferm privind posibile represalii. Mai exact, Teheranul ar fi amenințat că va viza infrastructura energetică din regiunea Asia de Vest, în cazul unei acțiuni militare americane.

Contextul rămâne tensionat, iar diferențele majore dintre pozițiile celor două părți ridică semne de întrebare cu privire la existența unor negocieri reale sau la strategia de comunicare adoptată de fiecare tabără.