Simularea Evaluării Naționale 2026 începe astăzi

Prima probă, Limba și literatura română. Peste 97% dintre școli organizează testele

Simularea examenului de Evaluare Națională 2026 începe luni, 16 martie, cu proba la Limba și literatura română. Testarea este organizată în 97,27% dintre unitățile de învățământ din țară, potrivit datelor transmise vineri de inspectoratele școlare județene.

Potrivit Ministerului Educației, simularea se desfășoară în perioada 16–18 martie și include aceleași discipline ca la examenul propriu-zis:

16 martie – Limba și literatura română

17 martie – Matematică

18 martie – Limba și literatura maternă (pentru elevii care au urmat școala în limba minorității naționale).

Rezultatele vor fi comunicate în data de 30 martie, direct prin unitățile școlare. Acestea nu vor fi afișate public, însă notele pot fi trecute în catalog la cererea elevului sau a părinților.

Simularea se desfășoară în condiții similare celor de examen, iar elevii de clasa a VIII-a au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În total, sunt implicați elevi din 4.527 de școli, în timp ce în alte 127 de unități (reprezentând 2,73%) simularea nu va avea loc.

Programul examenelor de Evaluare Națională

Examenele propriu-zise de Evaluare Națională vor fi susținute în perioada 22–26 iunie 2026, după următorul calendar:

22 iunie – Limba și literatura română

24 iunie – Matematică

26 iunie – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate la începutul lunii iulie, iar rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor, câteva zile mai târziu.