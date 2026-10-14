O dronă a intrat în spațiul aerian al României, deasupra Mării Negre. Două avioane F-16 au decolat de la Borcea

O dronă detectată în apropierea Insulei Șerpilor a pătruns miercuri, 14 octombrie, pentru scurt timp în spațiul aerian al României, deasupra Mării Negre, la est de Sulina.
Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
Mesaj RO-Alert transmis în județul Tulcea
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei României. În urma acestei alerte, autoritățile au activat măsurile de protecție a populației din zonele vizate.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 10:19, pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea.
Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Mării Negre, la est de Sulina. Ulterior, aceasta a intrat din nou în spațiul aerian al Ucrainei.
Conform informațiilor comunicate de autorități, ținta a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană.
Alerta aeriană a fost ridicată
Alerta instituită în România a fost ridicată la ora 11:22, după ce situația a fost monitorizată de structurile militare.
Incidentul s-a produs în contextul atacurilor cu drone desfășurate în apropierea graniței dintre Ucraina și România. Autoritățile române continuă să supravegheze spațiul aerian și să activeze procedurile de alertare atunci când sunt detectate posibile amenințări.