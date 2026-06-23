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Actualitate· 1 min citire
Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat
Poliție
Polițiștii din Capitală au fost nevoiți să facă uz de armă marți dimineață, în Sectorul 2, după ce au fost atacați cu un cuțit de un tânăr implicat într-un incident violent în familie.
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