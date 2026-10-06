Fotbal / România pierde și cu Suedia, în Liga Națiunilor

România nu a reușit însă să transforme ocaziile în gol, iar Suedia s-a impus cu 1-0.
Naționala de fotbal a României a fost învinsă de Suedia cu 0-1, luni seară, pe Arena Națională, într-un meci din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.
Pentru tricolori este a patra înfrângere consecutivă în această ediție a competiției, România rămânând fără puncte în clasament. În fața a aproape 50.000 de spectatori, echipa pregătită de Gheorghe Hagi a încercat să ofere o replică mai bună după rezultatele precedente, însă Suedia a deschis scorul în minutul 13. Gyokeres a înscris din careul mic, după ce Nanasi trimisese mingea în bară.
Oaspeții au rămas periculoși, iar Gyokeres a fost aproape de dublă în minutul 33. România a echilibrat apoi jocul, iar Tănase și Stanciu, în două rânduri au avut ocazii, la care portarul Johansson a intervenit. Tricolorii au revenit mai ofensiv după pauză și au avut mai mult posesia. Stanciu, Tănase și mai apoi Mihăilă a fost aproape de gol iar Suedia a răspuns prin Svensson, care a trimis în bară în minutul 90+1.
România nu a reușit însă să transforme ocaziile în gol, iar Suedia s-a impus cu 1-0. Tricolorii rămân astfel pe ultimul loc în Grupa B4, fără niciun punct după patru partide și un golaveraj de -10. În celălalt meci grupă, Bosnia și Herțegovina a învins Polonia cu 1 la 0. După 4 runde, Suedia se află pe primul loc cu 10 puncte, Bosnia este pe locul secund cu 8 puncte iar Polonia are 4 puncte.