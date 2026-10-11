Explozie pe Aeroportul din Riad, zboruri anulate: 12 morți și sute de răniți

O explozie puternică a avut loc pe Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad, Arabia Saudită, ducând la anularea sau redirecționarea mai multor zboruri. Cel puțin 12 persoane au murit și sute au fost rănite într-un atac al rebelilor Houthi.
Evenimentul are loc într-un context de intensificare a conflictului regional. Potrivit agenției Reuters, care citează mărturia unui martor ocular, mai multe ambulanțe s-au îndreptat spre aeroport în urma exploziei. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 309 rănite.
Traficul aerian către capitala saudită a fost puternic afectat. Etihad Airways și Qatar Airways au anulat mai multe curse, inclusiv unele programate pentru luni, 12 octombrie. Pasagerii au fost sfătuiți să contacteze companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport pentru a verifica situația zborurilor.
Rebelii Houthi au avertizat companiile aeriene să evite spațiul aerian al Arabiei Saudite, pe care l-au declarat zonă de operațiuni militare. Acest avertisment a urmat lansarea unei ofensive împotriva insurgenților de către forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de Arabia Saudită.
Departamentul de Stat american a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că ostilitățile din Orientul Mijlociu au potențialul de a se agrava rapid. Instituția a adresat un avertisment și cetățenilor americani aflați în regiune.
Conflictul a provocat deja perturbări ale transportului maritim și ale exporturilor saudite de petrol, Arabia Saudită fiind unul dintre cei mai importanți furnizori la nivel mondial. La începutul săptămânii, autoritățile de la Riad i-au acuzat pe rebelii Houthi că ar fi vizat orașul Mecca, considerat sfânt de musulmani. Mișcarea susținută de Iran a respins aceste acuzații, iar ulterior Arabia Saudită a intensificat bombardamentele asupra zonelor din Yemen controlate de insurgenți.