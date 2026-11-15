Două nave comerciale, lovite de drone lângă Sulina

Două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Sulinei, duminică seara. Incendiile izbucnite la bord au fost stinse de echipaje, fără ca persoanele să fie rănite.
Ministerul Apărării Naționale a confirmat că două vase comerciale au fost atacate cu drone în apele teritoriale ale României, în zona gurilor de vărsare ale brațelor Dunării. Incidentele s-au produs duminică, 15 noiembrie 2026, în cursul serii.
Petrolierul EVIA PETROL V, care naviga sub pavilion grecesc, a fost lovit în jurul orei 21:10. Vasul se afla la aproximativ 4 mile marine sud-est de Sulina. Impactul a provocat un incendiu la bord, care a fost lichidat ulterior de echipaj.
Al doilea incident a vizat vrachierul MARSOL, aflat la 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina. Alarma a fost dată în jurul orei 21:45, după ce și acest vas a fost lovit de drone, declanșând un foc care a fost stins de personalul de la bord.
Autoritățile maritime civile au precizat că ambele nave erau comerciale. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost înregistrate victime în urma celor două incidente.
Incidentele de duminică se adaugă la un alt eveniment similar înregistrat în iulie 2026, când o navă care transporta gaz petrolier lichefiat a fost lovită în aceeași zonă, aproape de Sulina.