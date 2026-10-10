Achiziții de lux din bugetul ANM: parfumuri, haine și lenjerie intimă feminină de peste 200.000 de lei

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) după ce un control a identificat achiziții de lux, inclusiv parfumuri și articole vestimentare, efectuate din bugetul instituției.
Verificările Corpului de Control al Ministerului Mediului au relevat utilizarea a cinci carduri oficiale ale ANM pentru cumpărarea unor produse fără legătură evidentă cu activitatea instituției. Achizițiile includ parfumuri, haine, accesorii de lux, cosmetice, ceasuri inteligente și obiecte decorative.
Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook, în anul 2025 au fost cheltuiți 119.750 de lei pe parfumuri și 85.290 de lei pe articole vestimentare și accesorii de lux. Alte categorii de cheltuieli din acel an cuprind produse cosmetice (11.666 de lei), odorizante de cameră (38.687 de lei), decorațiuni pentru spații interioare (30.052 de lei), ceasuri inteligente și accesorii (11.545 de lei) și aranjamente florale sau ghivece ornamentale (15.731 de lei).
Parfumuri de aproape 120.000 de lei, cumpărate în 2025
Valoarea cumulată a acestor achiziții din 2025 ajunge la 312.721 de lei. Pentru anul în curs, ministrul Mediului a enumerat cheltuieli similare care însumează 143.031 de lei, printre care articole vestimentare de lux (103.143 de lei) și parfumuri (12.619 de lei).
În total, exemplele de cheltuieli publicate pentru perioada 2025-2026 însumează 455.752 de lei. Diana Buzoianu a precizat că sumele prezentate reprezintă doar o parte dintre constatările controlului.
Ministrul Mediului a anunțat că raportul de control va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Ea a menționat că verificările au fost declanșate în urma mai multor sesizări primite cu privire la activitatea ANM.
Dacă demisiile nu vor fi prezentate, Diana Buzoianu va convoca luni o ședință de urgență cu echipa juridică a Ministerului Mediului pentru analizarea căilor legale disponibile. Constatările provin dintr-un control administrativ, iar eventuala răspundere penală și persoanele responsabile urmează să fie stabilite de autoritățile competente.