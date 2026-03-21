Accident grav pe E581, la limita județelor Galați și Vaslui: un autocar s-a răsturnat, 15 victime, dintre care una decedată
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, pe drumul european E581, între localitățile Priponești (județul Galați) și Tutova (județul Vaslui). Un autocar s-a răsturnat în afara părții carosabile, provocând activarea Planurilor Roșii de Intervenție la nivelul ambelor județe, din cauza numărului mare de persoane implicate.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime. O persoană a fost declarată decedată, iar alte 14 au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente și nu se află minori printre acestea.
Răniții sunt transportați către mai multe unități medicale, inclusiv la Spitalul Municipal din Bârlad și la Spitalul din Tecuci.
La fața locului acționează forțe și mijloace de intervenție din ambele județe.
De la ISU Vaslui: 3 microbuze, 2 autospeciale de descarcerare, 1 autospecială de stingere, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple, 1 punct medical avansat, 3 ambulanțe SMURD și 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, precum și 10 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.
De la ISU Galați: 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 punct medical avansat, 3 ambulanțe SMURD, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă și 3 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.
Echipajele operative acționează pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență.
Citește și:
- 09:14 - Război Orientul Mijlociu. Trump anunță o posibilă retragere parțială a trupelor americane din Orientul Mijlociu, în timp ce războiul Israel-Iran escaladează - LIVE TEXT
- 07:39 - Război Orientul Mijlociu. Regiunea Golfului, sub presiune: atacuri aeriene în Dubai și Kuweit. Riscul unei crize energetice globale crește LIVE TEXT
- 21:40 - România intră în coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: „Vom contribui la menținerea libertății de navigație”
- 20:49 - Decizie majoră la Londra: Marea Britanie dă undă verde SUA să folosească baze militare pentru operațiuni în Strâmtoarea Ormuz
