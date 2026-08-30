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Pensiile și salariile ar putea fi înghețate pentru al treilea an. Decizii cu impact social major, pe masa viitorului Guvern

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat30 aug. 2026, 09:07
Actualizat30 aug. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS

Săptămâni decisive pentru veniturile românilor! Imediat după instalarea la Palatul Victoria, noul Guvern trebuie să decidă ce se întâmplă cu traiul oamenilor de anul viitor. Majorarea salariului minim și a pensiilor sunt primele pe agendă. Grav este că datoria publică a depășit deja 60%, iar Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani pentru majorări, ceea ce înseamnă că pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate pentru al treilea an.

Principalele provocări pentru viitorul Guvern

Potrivit Realitatea PLUS, viitorul Guvern va avea de gestionat mai multe teme importante în perioada următoare, printre acestea aflându-se majorarea salariului minim, indexarea pensiilor și nivelul salariilor din sectorul bugetar.

Una dintre principalele provocări va fi majorarea salariului minim. Sindicatele cer ca acesta să ajungă la 5.000 de lei.

Pe agenda viitorului Executiv se află și indexarea pensiilor cu rata inflației. În acest context sunt analizate mai multe scenarii, de la o inflație estimată la 2,9% până la o majorare a pensiilor cuprinsă între 7% și 10%.

O altă temă este majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar.

În același timp, viitorul Guvern va trebui să decidă dacă menține sau elimină plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Un scenariu vehiculat prevede inclusiv scăderea pragului de la care se aplică CASS la pensii.

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