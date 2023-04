CUM LE ADEMENEA DIACONESCU PE MINORE

T. A.: Auzi…

Dan Diaconescu: Auzi. iubire? Scuză-mă de deranj. Mă auzi? Ia întreab-o pe fata asta, cum o cheamă pe…?

Dan Diaconescu: Pe bune? Asta e numele real?

T. A.: Da.

Dan Diaconescu: Auzi, mă? Ce bea? Ce bea de felul ei?

T. A.: Noi bem tărie, nu bem vinuri și de-astea.

Dan Diaconescu: Păi tărie. Ce tărie vreți să…?

Dan Diaconescu: Whisky sau votcă?

sursa: interceptările procurorilor

Dan Diaconescu: Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat.

T. A.: Da, iubirea mea.

Dan Diaconescu: Dacă nu m-ai ascultat până acum, măcar de acum încolo…

T. A.: Da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii. Să ne dezlănțuim… puterile.

Dan Diaconescu: Mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun orgasm ceva? Nici n-ai simțit nimic aseară.

T. A.: Aseară? Eram forță rău.

Dan Diaconescu: Ce erai? Forță? Ce nebună ești.

T. A.: Hai, că te aștept și în seara asta pentru runda a doua.

Dan Diaconescu: Pentru runda a doua…dar lasă-mă că…auzi, știi ceva? Vezi. că nu mai avem din alea deloc…baloane d-alea.

T. A.: Se cumpără, se cumpără.

CE DORINȚE AVEA DIACONESCU

Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

T.A: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

T.A: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

T.A: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da…legal, știi cum se zice.

T.A: 16,17…ei, da. (….)

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

T.A: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

T.A: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

SURSA: interceptările procurorilor