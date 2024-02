Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, joi, că s-a luat decizia declarării stării de alertă epidemiologică în urma înregistrării, timp de trei săptămâni consecutiv, a creșterii numărului de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii). Nu se instituie restricții.

„Se numeşte săptămâna epidemică. Au fost două astfel de săptămâni, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit faţă de situaţia de anul trecut. Am luat decizia acestei stări de alertă epidemiologică după ce se înregistrează trei săptămâni consecutive de depăşire a pragului epidemic”, a precizat ministrul Sănătăţii.

Rafila a subliniat că nu sunt instituite niciun fel de restricţii.

„Vreau să spun un lucru care să fie extrem de clar de la început pentru toată lumea: nu se instituie niciun fel de restricţii. Nu aş vrea să aud tot felul de speculaţii că introducem restricţii pentru populaţie. Nu are niciun fel de legătură. Are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru un număr mai mare de infecţii respiratorii încât să putem să asigurăm toate resursele necesare. Am încheiat de curând împreună cu doamna secretar de stat Adriana Pistol şi doamna director general Amalia Şerban o teleconferinţă cu directorii direcţiilor de sănătate publică pentru a putea să ne coordonăm activitatea în această perioadă şi să asigurăm resursele necesare pentru controlul acestei situaţii”, a explicat Alexandru Rafila.

Potrivit acestuia, această situaţie va mai dura până la sfârşitul lunii februarie.

„Din punctul meu de vedere, această situaţie va mai dura până la sfârşitul lunii februarie”, a spus ministrul Sănătăţii.

Potrivit raportului publicat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, în săptămâna 22-28 ianuarie au fost raportate: 133.057 de cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 35.8% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (98.011) şi cu 7.7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (123.464). Variaţia în plus faţă de media calculată de 104.971 a cazurilor din ultimelor sezoane (2016-2023, fără sezoanele pandemice) a fost de 26.8%.

Totodată, au fost 9.151 de cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 3.405 cazuri în aceeaşi săptămână a sezonului precedent şi cu 6.981 înregistrate în săptămâna precedentă. Cazurile de gripă clinică au fost raportate la nivelul întregii ţări, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1301) şi în judeţele Cluj (1032), Prahova (582), Constanţa (476), Iaşi (456) şi Buzău (429).

În plus, s-au raportat 43 de cazuri de Infecţii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 4 mai puţine faţă de săptămâna precedentă şi cu 18 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent, 320 de cazuri de gripă confirmată de laborator (72 cu virus gripal AH1, 56 cu virus gripal AH3, 188 cu virus A nesubtipat şi 4 cu virus B).

De la începutul sezonului au fost raportate 1.241 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 249 cazuri cu virus gripal AH1, 170 cazuri cu virus gripal AH3, 14 cazuri cu virus gripal B, 808 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 44 de co-infecţii de virus gripal cu SARS-CoV-2, 19 co-infecţii de virus gripal cu VRS, 3 co- infecţie de virus gripal cu SARS-CoV-2 şi VRS.

În săptămâna analizată, au fost comunicate 11 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 51 decese confirmate cu virus gripal: 31 tip A, subtip H1 (din care 3 co-infecţii cu SARS-CoV-2), 12 tip A, subtip H3, 8 tip A, nesubtipat (din care 2 co-infecţii cu SARS-CoV-2). Cele 51 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 2 la 0-4 ani, 4 la 15-49 ani, 13 la 50-64 ani, 32 la ≥65 ani.

”Săptămâna 22.01.2024 – 28.01.2024 (S04/2024) a fost 3-a săptamână consecutivă în care incidenţa infecţiilor respiratorii a depăşit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane. Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, scrie în raport.

Sursa: Realitatea Medicala