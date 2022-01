Primarul din Călărași a susținut intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca el a făcut tot posibilul pentru a le oferi ajutorul celor 3 oameni ai străzii, care au avut parte în trecut de o viață zbuciumată.

Primarul a vorbit astăzi în exclusivitate pe Realitatea Plus, despre drama familiei din Călărași. Membrii familiei au recurs ieri la un gest extrem, atunci când au hotărât sa isi pună capăt zilelor în apele Dunării, după ce au consumat o substanță toxica.

Marius Dulce, primarul din Călărași, a declarat ca este primar de un an de zile si ca în tot acest timp i-a monitorizat pe cei trei, pentru ca știau ca trec printr-o adevarata drama.

‘’Eu sunt primar de 1 an si de 1 an de zile monitorizez aceste persoane, pentru ca sa nu uitam ca trecut o iarna peste ei, în anul 2020. Câteodată i-am monitorizat si de doua ori pe zi, dar nu au vrut niciodată ajutor de la noi . Ei nu au vrut decât sa stea liniștiti pe o banca. Timp de 1 an de zile, imrepuna cu poliția locală si cu cei de la direcția de asistenta socială i-am vizitat pe aceștia. Pe timpul rece mereu le-am oferit mâncare calda si ceaiuri, dar de fiecare data ne-am izbit de un zid pentru ca nu voiau sa accepte nimic de la noi’’ a mai declarat primarul Călărașiului, Marius Dulce.

Primarul a spus ca are dovezi video din momentele in care a mers acolo pentru a le oferi acestora un loc cald într-un adăpost social, dar aceștia au refuzat orice ajutor din partea autorităților.

‘’ Am vrut sa le oferim chiar si o locuință socială, sa nu mai stea în strada, dar ne-am lovit de un zid din partea lor, pentru că nu acceptau ajutorul nostru’’ a adăugat Marius Dulce.

O mamă, fiul şi fiica ei, au intrat în Dunăre, cu intenția de a-și lua împreună viața. Femeia, în vârstă de 77 ani, și fata ei, de 47, nu au avut nicio șansă să scape. Bărbatul a fost scos în şoc hipotermic și transportat la spital

Sursa: Realitatea de Calarasi