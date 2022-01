Polițistul care a accident mortal o fetiță, pe trecerea de pietoni, pe un bulevard din București, le-a trimis părinților o scrisoare în care-și exprimă regretul pentru tragedia pe care a provocat-o.

„Durerea pe care v-am pricinuit-o este îmi este de neimaginat și stiu că orice aș spune în aceste momente în fața dumnevoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să-mi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar….

Îmi exprim regretul profund față de familia dvs, nevoită să treacă prin acest tragic eveniment.

(….)

Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice!

Știu că nu am cum să vă cer să mă iertați acum, (…) doar atât sper, ca în viitor să nu mă percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac!

(…)

Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare.

Orice pot să fac, o voi face!

Sincere regrete” a scris polițistul Constantin Popescu.

Documentul a fost publicat pe site-ul îndrumărijuridice.eu, deținut de avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familia fetiței ucise.