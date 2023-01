Este scandal uriaș în bisericile din Ucraina! Preoții români acuză oficialii loiali Kievului de violențe și amenințări cu moartea. Iar serviciile secrete ucrainene susțin că există mai mulți clerici care ar avea legătură cu Rusia și fac propagandă pro-Putin. Mai multe percheziții au avut loc în biserici, mănăstiri și chiar la casele duhovnicilor, în încercarea de a se găsi documente care să demonstreze legăturile cu Kremlinul. Peste 100 de lăcașuri de cult riscă să fie închise.

Preoții români sunt îngroziți și povestesc că agenții au intrat peste ei în case noaptea- înarmați, iar pe călugărițele de la mănăstiri le-ar fi pus la pământ și le-au călcat cu picioarele pe cap. Presa ucraineană susține că Mitropolitul Meletie al Cernăuților și Bucovinei îl dă în judecată pe Volodimir Zelenski și cere să fie anulat ordinul prezidențial prin care îi este revocată cetățenia

Mitropolit al Bisericii Ucrainene Longin Jar, starețul mănăstirii de la Bănceni, regiunea Cernăuți, le-a vorbit credincioșilor despre toate acestea în ziua în care se sărbătorea Crăciunul pe rit vechi.

„Cu îndurerare vreau să vă spun că zilele acestea mitropolitul nostru Meletie, prin ordinul lui Irod și al lui Pilat și al lui Caiafa, a fost lipsit de cetățenie ucraineană și trebuie dus din țara noastră. S-a răsculat tot iadul, fraților, împotriva Ortodoxiei. Dar pentru că a venit vremea acum, să nu vă înspăimântați de nimic, că toate acestea trebuie să fie. Noi să rămânem tari în credință”, a declarat Înalt Prea Sfințitul Longhin. El susține că nu se teme de persecuții.

„Am fost judecat, am fost dat pe mâna legii. Și am stat pe scaunul inchisorii de judecată la Noua Suliță și m-au judecat că am venit la Maica Domnului. ne-au luat două biserici din Lavra de la Pecerska. Și așa au spus Sfinții Părinți că va fi. Dar lor nu le trebuiește, fiindcă bisericile lor stau goale, dragii mei. Nu umblă poporul acolo, pentru că nici un om nu merge la o fântână seacă.”

“Eu nu știu cât voi mai putea vorbi.” a spus prelatul. Mitropolitul Longhin a subliniat că se așteaptă să ajungă la închisoare.