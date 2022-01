Este scandal uriaș în PNL după ce al doilea primar a semnat listele AUR pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Este vorba despre edilul din Bosanci, județul Suceava. (PG EA)Acesta i-a criticat atât pe șeful statului, cât și pe Gheorghe Flutur, șeful Consiliului Județean Suceava. Ludovic Orban a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că mai mulți liberali ar semna suspendarea lui Iohannis, dacă nu ar aștepta bani de la Guvern.

Neculai Miron, primarul din Bosanci, spune că „sunt inca membru PNL; daca dl Iohannis dintr-un aparator al democratiei s-a transformat intr-un aparator al penalilor lucrul acesta nu se mai poate!. Am dat curs si am ajutat in sprijinirea organizatiei AUR, cu toate ca sunt simpatizant al Fortei Drepte”.

La scurt timp, vicepreşedintele PNL, Bogdan Gheorghiu a cerut excluderea din partid a lui Neculai Miron.

„Primarii nu mai comunică în numele PNL, sunt primari care critică decizii ale PNL. Bosanci. Niculae Miron. Da, e un om de caracter. Și Silviu Ponoran a semnat de la Zlatna”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele statului paralel.

Ludovic Orban susține că ar fi mai mulți primari PNL, care ar semna listele AUR, dar anumite interese financiare îi oprește.

„Dacă ar fi pe bune, dacă nu ar aştepta finanţări posibile din PNDL 3, din PNRR sau din POR, probabil mulţi ar semna, pentru că la ora actuală cota de popularitate a lui Iohannis este prăbuşită nu numai în societate în ansamblu”, a mai spus Ludovic Orban, Forța Dreptei, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

