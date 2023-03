Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, 9 martie, se întâmpină cu tradiționalii mucenici.

Mucenicii muntenești tradiționali sunt cei fierți în zeamă aromată cu nucă. Iată câteva rețete pentru mucenicii muntenești. Mucenicii îi poți cumpăra sau poți prepara chiar tu aluatul, în casă.

Pentru aluatul din care se fac mucenicii este nevoie de 250 grame făină; 120 ml apă caldă și sare. Cel mai bine este să fie făcuți cu o seară înainte de 9 martie.

Aluatul din care se vor modela mucenicii trebuie făcut în seara de 8 martie. Mucenicii se fac șnururi lungi și subțiri din cocă, apoi se fac cerculețe mici sau opturi. Mucenicii se lasă peste noapte la uscat, pe masa presărată cu făină. Peste mucenici se presară de asemenea făină.

1. Mucenici muntenești. Rețeta clasică

În dimineața de 9 martie, mucenicii se trec prin sită, pentru a cerne făina de pe ei, apoi se pun la fiert într-o zeamă preparată din următoarele ingrediente: apă, sare (un vârf de linguriță), coajă de la o lămâie (rasă) și zahăr.

Mucenicii se pun în apă numai după ce a a dat în clocot. E important să punem la fiert apa cu sare. Apoi se rade o coajă de lămâie și atunci când mucenicii încep să fiarbă se adaugă zahărul. Ne putem da seama că mucenicii sunt fierți, atunci când aceștia se ridică la suprafață.

Se servesc cu miez de nucă și cu praf de scorțișoară.

2. Mucenici muntenești. Rețeta cu lapte

Mucenici fierți în lapte. Ingrediente

200 g mucenici

400 ml lapte

150 gr nucă măcinată

2-3 linguri de zahăr

coajă de portocală răzuită

un praf de scorțișoară

Mucenici fierți în lapte. Mod de preparare

1.Mai întâi puneți o cratiță cu 1 litru de apă la fiert. Când începe să fiarbă, adăugați mucenicii și îi lăsăm să fiarbă aproximativ 10 minute.

2. Scurgem apa, adăugăm 400 ml lapte, coajă de portocală răzuită, zahărul și mai punem încă 5 minute la fiert.

3. La final adăugăm un praf de scorțișoară și nuca măcinată.

3. Mucenici muntenești. Rețeta simplă cu apă

Mucenici fierți în apă. Ingrediente

100 g mucenici pentru fiert

150 g zahăr

100 g nuca

1 linguriță extract de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat

1 vârf de cuțit de scorțișoară măcinată sau ½ de baton

un praf de sare

câte o linguriță de coajă rasă de lămâie și de portocale

Mucenici fierți în apă. Mod de preparare

1. Am pregătit într-o crăticioara zahărul, coaja de lămâie și de portocale, vanilia, scorțișoara și un vârf de cuțit de sare.

2. Peste zahăr și condimente am adăugat 1 l de apă și am pus crăticioara la fiert. Dacă doriți totuși zeamă mai multă, atunci puteți să adăugați 500 ml de apă în plus. Punem crăticioara pe foc și lăsăm siropul la fiert până clocotește.

3. Între timp prăjim nuca un pic în tigaie, astfel va avea aromă bună. Apoi, cu un procesor, mărunțim nuca astfel încât să rămână și bucățele mai mari.

4. Calculăm câte 100 g de mucenici uscați la 1 l de apă din sirop. Adăugăm apoi mucenicii în siropul care fierbe și lăsăm totul la fiert conform indicațiilor de pe pachet.

5. După scurgerea acelui timp stingem focul și acoperim cratiță cu un capac. Se mai lasă totul încă 20-30 de minute că să se umfle bine mucenicii și să absoarbă siropul aromat din jurul lor.

Mucenici muntenești. Rețeta cu miere

Mucenici fierți cu miere. Ingrediente

500 g mucenici

300 g nucă tocată

150 g miere

5 l cu apă

4 plicuri zahăr vanilat

coaja de la o lămâie

o linguriță scorțișoară

o linguriță cu rom sau o esență de rom

Mucenici fierți cu miere. Mod de preparare

1.Se pune apa la fiert cu un praf de sare și cu zahărul vanilat.

2. Când apa începe să fiarbă se pun mucenicii.

3. Se lasă până când fierb, dar amestecând din când în când, pentru a nu se lipi mucenicii între ei.

4. Când mucenicii sunt aproape fierți adăugăm mierea, scorțișoara, coaja de lămâie și nuca.

5. Luăm de pe foc cratița, iar când mucenicii sunt călduți punem romul.

5. Mucenici muntenești. Rețeta specială cu nucă

Mucenici fierți cu nucă. Ingrediente

200 grame de mucenici cumpărați

1,5 litri de apă

o linguriță de sare

100 de grame de zahăr

o linguriță de esență de rom

o linguriță de scorțișoară măcinată

50 de grame de nucă măcinată

50 de grame de nucă tăiată mare

Mucenici fierți cu nucă. Mod de preparare

1. Punem la fiert într-o oală încăpătoare 1,5 litri de apă în care am adăugat un sfert de linguriță de sare mare, coajă rasă de la o lămâie și de la o portocală, plus zahărul.

2. Când observăm că apa începe să fiarbă adăugăm mucenicii și îi lăsăm să fiarbă la foc mediu până când observăm că aceștia se ridică la suprafață. Aproximativ 25-30 de minute.

3. Adăugăm și esența de rom și mai lăsăm să fiarbă puțin, un minut, două.

4. Încercăm un mucenic și, dacă este fiert, putem să oprim focul.

5. Adăugăm imediat nuca măcinată și scorțișoara și amestecăm.

Sursa: crestinortodox.ro, bucataras.ro, savoriurbane.ro