Noaptea trecută, teatrul orașului Mariupol a fost bombardat unde se adăposteau cel puțin o mie de oameni, adulți și copii. Între timp, propaganda făcută de Putin neagă lovitura și acuză Kievul că pregătește un atac chimic.

Rusia își intensifică presiunea militară în zona Mării Negre, spun înalți oficiali ai SUA. Ei au în vizor și Odesa, însă nu pot ataca până nu trec de Nikolaev.

Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM

— Christo Grozev (@christogrozev) March 16, 2022