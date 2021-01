Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan nu exclude o candidatura la presedintia formatiunii, la congresul care va fi organizat in acest an.

El mai spune ca nu regreta nimic din ceea ce a afirmat despre liderul PNL, Ludovic Orban, si ca „pentru moment” ceea ce a facut „este suficient”.

„Nu stiu daca voi candida. Pot sa sustin pe cineva, nu neaparat (sa candidez – n.r.). Nu exclud, dar in acelasi timp pot sa sustin pe oricine altcineva. Voi face parte dintr-o echipa, dar asta nu inseamna ca trebuie sa fiu mot in fruntea echipei. Pot fi pozitia doi, trei, patru cinci”, a declarat Rares Bogdan la Aleph News, citat de Mediafax.

El a tinut sa precizeze ca in interviul de duminica seara a vorbit despre sustinerea lui Florin Citu in functia de premier, nu pentru a deveni liderul PNL.

„E o batalie pe termen lung. Alegerile nu sunt maine. Ea o chestiune pe termen lung. (…) Nu regret nimic din ceea ce am spus. Am spus purul adevar si cred ca am realizat un prim pas – am reusit sa arat ca exista opozitie in partidul de guvernamant si am cerut democratizarea deciziilor. (…) Nu dam inapoi. Pentru moment ce am facut este suficient”, a adaugat prim-vicepresedintele PNL.

Sursa: Realitatea Din PNL