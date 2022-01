Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat că în acest moment nu se discută despre alte restricții în România, dar a recomandat testarea la primele simptome de răceală și rămânerea acasă pentru a nu infecta și pe alții.

Raed Arafat a avertizat în legătură cu testarea la orice simptom de răceală.

„Persoanele care sunt simptomatice și care au orice simptom de răceală să se abțină să meargă la lucru. Să se testeze înainte să meargă la lucru, pentru că riscă să-i infecteze pe alții la lucru”, a atras atenția Raed Arafat.

„Măsuri de restricţii, la acest moment, suplimentare, nu se discută de aşa ceva. Dar noi ne dorim chiar la acest moment ca lumea să respecte măsurile actuale, începând cu masca, care este de bază şi este minimul necesar pentru protecţie mai ales în spaţiile închise, dar şi în spaţiile deschie, având în vedere că varianta Omicron este extrem de contagioasă, continuând cu vaccinarea şi cu distanţarea şi cu toate celelalte aspecte”, a declarat Raed Arafat, miercuri după-amiază, la Ploiești, unde s-a aflat într-o vizită de lucru.

Întrebat dacă valul Omicron înseamnă finalul pandemiei, Raed Arafat a precizat că „nu consider la acest moment. Așteptăm să vedem cum se comportă valul 5 si ce zice și OMS. Cu siguranță, pe baza observațiilor din toată lumea si ce se va întîmpla la noi in valul 5 mai departe, vedem care va fi decizia si daca vom considera că am trecut sau nu la o alta faza, care sunt riscurile care urmează, dacă rămân anumite aspecte de luat în considerare. O să vedem”.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala