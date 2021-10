Simona Halep a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-3, duminică, în finala turneului Transylvania Open (WTA 250).

Kontaveit (14 WTA), a doua favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 10 minute, iar acest succes i-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor

„Anett, m-ai zdrobit astăzi! Drumurile tale către Turneul Campioanelor s-au deschis. Îţi urez succes, meriţi să fii acolo, ai avut un an uimitor. Îţi urez toate cele bune, dar mai întâi să te bucuri de această performanţă, pentru că este o zi foarte specială. Am avut o săptămână extraordiară, după un an greu. Ca să fiu sinceră, nu mă aşteptam să joc atât de bine în această săptămână. Este întotdeauna foarte bine să te simţi în siguranţă, să fii în control, aşa că vreau să mulţumesc Clujului, tuturor celor de aici, Patrick ai făcut o treabă extraordinară, turneul arată cu adevărat bine şi îţi urez noroc pentru anul viitor. Întotdeauna este o plăcere să fiu aici, să joc, să joc finala. Sunt tristă că nu am putut câştiga, dar Anett a fost prea bună astăzi. Anul viitor, voi fi aici din nou. Este o onoare să fiu acasă şi să am un turneu atât de frumos.

Am început o călătorie acum, vreau să vă mulţumesc, băieţi, că aţi fost alături de mine, că m-aţi suportat, dar hai să lucrăm şi să avem multe alte finale şi multe titluri, bineînţeles. Pentru că e primul meu discurs în acest an, vreau să-i mulţumesc soţului meu, mulţumesc familiei, care se uită de acasă, sper ca în viitor să fie în loja mea, la următoarele finale. (n.r. – către fani) Îmi pare rău că nu aţi fost alături de noi astăzi şi întrega săptămână. Este trist fără spectatori, dar ştiu că aţi fost la televizor şi ne-aţi susţinut pe toate româncele, simţim energia voastră şi vă mullţumesc pentru toate sentimentele frumoase pe care mi le transmiteţi prin mesaje sau atunci când ne vedem. Este o plăcere să joc, să fiu aici, la acest turneu, în ţara noastră, şi, de ce nu, să sperăm că voi mai juca finale şi voi mai câştiga trofee, aici, acasă”, a declarat Halep, la festivitatea de premiere.

Halep a primit un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA, în timp ce Kontaveit s-a ales cu 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA.

Sursa: Realitatea de Constanta