Simona Halep s-a calificat în optimi la Australian Open pentru al cincilea an consecutiv, după victoria cu 6-2, 6-1 cu Danka Kovinic (98 WTA).

„Mă simt grozav că pot să joc din nou optimi. Îmi place să joc aici tot timpul, publicul e grozav și țin să vă mulțumesc că ați fost în tribune, e super cald astăzi,” a declarat Simona Halep în interviului de pe teren

„Simt că sunt am aproape de cel mai bun nivel al meu. Am jucat minunat și sunt mulțumită, dar vreau să spun că adversara mea a fost obosită, a avut meci greu înainte să joace cu mine. Azi nu am simțit că am fost relaxată, dar mă simt încrezătoare, întrucât 2021 a fost dificil.

Acum doar mă bucur de tenis și de faptul că sunt sănătoasă. Să vin aici și să dau tot ce am mai bun e un sentiment plăcut pentru mine,” a declarant Halep.

Simona Halep, și-a asigurat un cec în valoare de $239,358.

Constănțeanca o va întâlni luni, 24 ianuarie. pe Alize Cornet (61 WTA), sportiva din Franța învingând-o pe Tamara Zidansek (Slovenia, 29 WTA) cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2.

