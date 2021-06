Klaus Iohannis a afirmat, marţi cu ocazia primirii la Cotroceni a preşedintelui Israelului Reuven Rivlin, că între cele două ţări există relaţii privilegiate, cu caracter strategic, fundamentate pe legături solide de ordin istoric, cultural şi uman.

„Este o deosebită plăcere pentru mine să îl primesc astăzi în vizită de stat în România pe preşedintele Statului Israel, domnul Reuven Rivlin. Mă bucur cu atât mai mult cu cât suntem în pragul aniversării a 73 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte, pe care le celebrăm la 11 iunie. Între România şi Statul Israel există relaţii privilegiate, cu caracter strategic, fundamentate pe legături solide de ordin istoric, cultural şi uman. O contribuţie esenţială la crearea acestei relaţii speciale o au cele două comunităţi, cărora le adresez un gând bun şi cu acest prilej. Suntem îndatoraţi comunităţii originarilor din România pentru aprecierea de care ţara noastră se bucură în Israel, în cele mai diverse domenii – tehnic, medical, artistic, sportiv – pentru a enumera doar câteva. De asemenea, comunitatea evreiască din România are un rol foarte activ şi dinamic, menţinând o apropiere constantă de societatea israeliană”, a declarat preşedintele Iohannis, citat de news.ro.

Şeful statului a mai spus că România este un model cu privire la iniţiativele de combatere a antisemitismului.

„După cum cunoaşteţi, ţara noastră continuă demersurile pentru asumarea trecutului – România este un model în privinţa iniţiativelor pentru prezervarea memoriei şi combaterea antisemitismului, din păcate un subiect încă atât de actual. Totodată, anul acesta marcăm 5 ani de la adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului, un rezultat remarcabil al Preşedinţiei române a Alianţei Internaţionale pentru Comemorarea Holocaustului. L-am informat pe domnul Preşedinte Rivlin că, recent, Guvernul României a adoptat prima Strategie naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură. În contextul actual, este cu atât mai important ca toate ţările să dezvolte şi să utilizeze instrumente şi mecanisme specifice, menite să combată eficient aceste fenomene care au un impact negativ asupra societăţilor noastre şi care s-au amplificat, din păcate, pe fondul pandemiei de COVID-19. Având în vedere acest context pandemic, am exprimat apreciere faţă de succesul campaniei de vaccinare din Israel, care a permis deschiderea economiei şi reluarea activităţilor sportive şi culturale în condiţii obişnuite”, a completat Iohannis.

El a adăugat că a discutat cu preşedintele israelian despre aprofundarea cooperării economice bilaterale.

„De asemenea, în dialogul cu domnul preşedinte Rivlin am pledat pentru aprofundarea, pe baze pragmatice, a cooperării economice dintre cele două state. Am salutat discuţiile purtate în cadrul grupului bilateral în acest domeniu, prezidat de cele două ministere ale afacerilor externe. Dialogul în acest format asigură o activitate pregătitoare eficientă pentru dezvoltarea cooperării sectoriale în perspectiva următoarei şedinţe comune de guvern – pe care o dorim organizată în acest an. În acest context, am transmis urări de succes pentru lucrările Forumului economic care va debuta mâine şi la care va participa un număr mare de companii israeliene şi româneşti din domenii diverse de interes reciproc. Totodată, am reamintit că România susţine aprofundarea relaţiei dintre Israel şi Uniunea Europeană, inclusiv participarea Israelului la programele finanţate de Uniune. În 2021 s-au celebrat 25 de ani de cooperare în domeniul cercetării şi inovării între Israel şi Uniunea Europeană şi ne dorim ca această cooperare de succes să continue”, a mai explicat şeful statului.

Acesta a mai precizat că au fost discuţii şi despre violenţele recente cărora le-au căzut victime israelieni şi palestinieni şi, în context, a subliniat că atât israelienii, cât şi palestinienii au dreptul să trăiască în pace şi securitate.

„Nu în ultimul rând, având în vedere violenţele recente cărora le-au căzut victime israelieni şi palestinieni şi care ne-au întristat pe toţi, am reiterat condoleanţe pentru pierderile de vieţi şi am exprimat speranţa că vor fi abordate cauzele profunde ale conflictului, astfel încât să se poată ajunge la o pace durabilă în regiune. Am subliniat, de asemenea, necesitatea implementării de măsuri de creştere a încrederii, reiterând importanţa reluării discuţiilor directe care să conducă la soluţia celor două state. În acest context, am exprimat aprecieri faţă de reluarea lucrărilor Cvartetului pentru Orientul Mijlociu şi am salutat implicarea Statelor Unite ale Americii, alături de Uniunea Europeană şi state arabe din regiune, pentru crearea unui cadru favorabil reluării procesului de pace. România consideră că atât israelienii, cât şi palestinienii au dreptul să trăiască în pace şi securitate şi militează, alături de principalii săi parteneri internaţionali, pentru avansarea soluţiei celor două state, în parametrii fixaţi de dreptul internaţional”, a conchis preşedintele Iohannis.