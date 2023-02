Președintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, într-o vizită surpriză.

Biden a mers la Kiev cu câteva zile înainte să se împlinească un an de la invazia Rusiei, pe 24 februarie.

Biden s-a plimbat în capitala Ucrainei alături de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cei doi au vizitat mănăstirea Sfântul Mihail, în timp ce în oraş răsuna un avertisment de raid aerian

„Pe măsură ce ne apropiem de aniversarea brutală a invaziei Ucrainei de către Rusia, mă aflu astăzi la Kiev pentru a mă întâlni cu președintele Zelenski și a reafirma angajamentul nostru neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a scris Joe Biden pe Twitter.

În dimineața zilei de 20 februarie la Kiev, străzile din centrul orașului, în apropierea ambasadei SUA, precum și drumurile de la ambasadă până la gara centrală au fost blocate.

Biden a mers în secret la Kiev. Președintele american anunțase oficial că va merge în Polonia.

The New York Times relatează că preşedintele american Joe Biden a sosit la Kiev după o călătorie de o oră cu trenul de la graniţa cu Polonia.

The New York Times descrie vizita ca fiind „o demonstraţie a hotărârii administraţiei sale de a susţine Ucraina în faţa invaziei Rusiei, în condiţiile în care se împlineşte un an de la această agresiune.

„Vizita la Kiev s-a desfăşurat în secret din cauza preocupărilor legate de securitate. Joe Biden a plecat de la Washington fără atenţie publică, după ce el şi soţia sa au luat cina în oraş, la un restaurant, sâmbătă seara, un fapt extrem de rar. Biden urma să ajungă la Varşovia marţi dimineaţa pentru o vizită de două zile, iar oficialii au negat în mod repetat că ar exista alte planuri pe care le-ar putea anunţa cu privire la o deplasare în Ucraina în timp ce se află acolo. Într-adevăr, Casa Albă a publicat duminică seară un program public pentru ziua de luni care arăta că preşedintele ar fi încă la Washington şi ar urma să plece seara spre Varşovia, când, de fapt, el era deja la jumătate de lume distanţă”, scrie NYT.