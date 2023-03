Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood va atinge apogeul duminică noaptea, odată cu gala Oscar, care va avea loc pe 12 martie, în Los Angeles. Ceremonia din anul acesta va fi prezentată de Jimmy Kimmel.

Mai sunt doar câteva zile iar pregătirile sunt în toi. Pentru prima oară în ultimii 60 de ani celebritățile care vor sosi la decenarea premiilor, nu vor mai păși pe celebrul covor roșu. Organizatorii au schimbat culoarea carpetei, spre marea surprindere a tuturor. Culoarea aleasă pentru ediția de anul acesta este cea a șampaniei.

După decernarea statuetelor, vedetele vor participa la „Balul guvernatorului”. Wolfgang Puck este principalul bucătar de la Premiile Oscar de peste 20 de ani.

Wolfgang Puck, chef: „Mereu sunt filme noi. Așa că venim și noi cu preparate noi pe lângă cele tradiționale, așa cum le pregătim de ani de zile. Sunt „Oscarurile” noastre din somon afumat cu caviar. Va fi și plăcintă cu carne de pui și trufe negre”.

Wolfgang Puck, chef: „Vom avea „trifle” englezesc (desert din pandișpan și cremă) cu cherry. Și vom avea „fish and chips” în cel mai ales mod, fără gluten și toate cele. De asemenea, piesa de rezistență va fi mușchi de vită Wellington. De la prietenii noștri din Japonia folosim întotdeauna carne de vită Miyazaki, care este cea mai bună carne de vită japoneză. Vom avea și lup de mare, foarte puțin gătit, și supă de pește provensală. Gary ne-a făcut trabucuri de ciocolată. Bufetul lui cu deserturi va fi cu de toate, ca o adevărată patiserie”.

Barmanii urmează să pregătească și ei cele mai sofisticate cocktailuri din lume. Ei au mai declarat că nu au voie să pună băuturile în cupe pentru a nu distruge ținutele marilor vedete. Andy Seymour, proprietar Liquid Productions: „Vom servi cocktailurile și pe covorul roșu. Nu în cupe, pentru că nu vrem să punem în pericol ținuta nimănui”.

Filmul „Everything Everywhere All at Once” are 11 nominalizări, ceea ce îl plasează în fruntea nominalizărilor.

Toți actorii nominalizați la categoria „Cel mai bun actor” sunt debutanți. Austin Butler pentru „Elvis”, Colin Farrell pentru „The Banshees of Inisherin”, Brendan Fraser pentru „The Whale”, Paul Mescal pentru „Aftersun” și Bill Nighy pentru „Living”. Niciunul dintre actori nu a mai fost nominalizat vreodată la Oscar, fiind pentru prima dată în 88 de ani (din 1934).

John Williams este nominalizat la categoria „Cea mai bună coloană sonoră originală” pentru „The Fabelmans”, ceea ce îl face cel mai în vârstă nominalizat la Oscar la această categorie sau la oricare alta, la 90 de ani. Catherine Martin este a șaptea femeie care are nominalizări în trei sau mai multe categorii. Iar Ana De Armas devine prima actriță de origine cubaneză nominalizată la categoria Cea mai bună actriță.