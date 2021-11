Sa speram insa ca noul guvern va lua masurile necesare sa previna in valul 5 un dezastru similar celui din valul 4, pentru ca, atunci, insasi notiunea de democratie ar putea fi compromisa in Romania anul viitor. (…) Mai sunt si alte mari probleme datorita politizarii complete a gestionarii pandemiei in valul 4, cum sunt adoptarea certificatului verde si testarea in scoli, al caror esec poate afecta iremediabil capitalul de incredere de care guvernul are acum atat de mare nevoie”, a notat cercetătorul într-un mesaj postat pe Facebook.

Octavian Jurma anunță și „o mulțime de vești bune”, și anume că internările vor scădea în această săptămână, ca și decesele din cauza COVID-19. Din păcate, de pe 1 septembrie când a izbucnit criza politică prin demiterea lui Stelian Ion de la Justiție, au murit peste 20.000 de români până pe 22 noiembrie, adică cele mai multe decese din ultimii aproape doi ani de pandemie. „Incidenta nationala va cobori sub 2.5 la mie. (…) Tot in aceasta saptamana numarul de internari va cobora sub 10,000 iar cel al internarilor la ATI sub 1,500. Numarul deceselor va cobori de asemenea sub 200 pe zi mai repede decat prognoza”, susține medicul. Despre prognoza pe această săptămână, Jurma apreciază că „e mult mai probabil sa ramanem in platou intre 2 si 3,000 de cazuri pe zi sau chiar sa revenim pe crestere in decembrie. Probabil au dorit ca presedintele sa ne poata anunta de 1 Decembrie ca s-a terminat [din nou] pandemia si campania de vaccinare este [din nou] un succes”.

În același timp, Octavian Jurma acuză modificarea datelor pandemice, „din exces de zel , autoritatile au scazut atat de mult testarea, incat sunt sanse mari sa coboram sub 1,000 de cazuri pe zi inainte de 1 Decembrie si poate chiar inainte de investirea noului guvern. (…) Duminica, numarul mediu de cazuri la 7 zile a coborat pentru prima data sub 3,000 de cazuri noi pe zi iar incidenta nationala in Romania a coborat sub 3 la mie”.