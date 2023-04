Cele mai aşteptate filme şi seriale ale lunii aprilie pe Netflix sunt: „Beef”, un serial de comedie neagră extrem de emoţionant, despre consecinţele unui incident în trafic dintre doi necunoscuţi; „Seven Kings Must Die”, o continuare sub formă de lungmetraj a serialului „The Last Kingdom”, unde camarazi şi duşmani de pe teritoriul Insulelor Britanice formează un regat dezbinat cu speranţa că, în sfârşit, vor uni Anglia; şi „Sweet Tooth: Sezonul 2”, unde capturat şi închis de Ultimii Oameni, Gus, jumătate băiat, jumătate cerb, e hotărât să-şi ajute noii prieteni hibrizi să scape înainte de a fi prea târziu.

Pe lângă acestea, vor fi şi: „Transatlantic”, inspirat de povestea adevărată a lui Varian Fry, Mary Jayne Gold şi a organizaţiei Emergency Rescue Committee, care îşi riscă vieţile pentru a ajuta peste 2000 de refugiaţi în Marsilia, în 1940; „The Diplomat”, o dramă politică contemporană cu miză mare, despre gestionarea chinuitoare a relaţiilor de lungă durată, atât între ţări, cât şi între oameni; „Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, un documentar intim ce descrie parcursul artistului de la adolescent cu o piesă virală până la statutul de star pop nominalizat la Grammy.

Titlurile lunii

„Beef”, de Lee Sung Jin, din 6 aprilie

Serialul BEEF spune povestea consecinţelor unui incident în trafic dintre doi necunoscuţi. Danny Cho (Steven Yeun), un tip morocănos fără noroc în afaceri, se răfuieşte cu Amy Lau (Ali Wong), o antreprenoare de succes cu o viaţă pitorească. Mizele tot mai mari ale conflictului le dau peste cap vieţile şi relaţiile în acest serial de comedie neagră extrem de emoţionant.

„Seven Kings Must Die”, regizat de Edward Bazalgette, din 14 aprilie

Vreme de un secol, războiul dintre locuitori şi invadatorii danezi a făcut ravagii în acest ţinut. Acum, însă, pacea s-a instaurat, ţara este aproape unită şi singurul care mai trebuie să jure credinţă tronului este lordul Uhtred de Bebbanburg, care domneşte peste Northumbria. Dar, după moartea regelui Eduard, pacea este ameninţată şi cei doi potenţiali moştenitori, Aethelstan şi Aelfweard, se luptă pentru tron. Când aude că Aethelstan, altădată protejatul său, urmează să participe la luptă, Uhtred se grăbeşte să-l ajute să-şi asigure victoria, dar tânărul prinţ nu mai este aşa cum îl ştia şi se află acum sub o influenţă nefastă. Când acţiunile lui Aethelstan ameninţă viaţa pe care o cunoştea, Uhtred este nevoit să decidă dacă să-i fie loial regelui sau ţinutului său natal.

Între timp, apare o nouă ameninţare odată cu sosirea regelui danez Anlaf, un războinic care speră să provoace haos şi să se folosească de discordia creată pentru propriile sale interese. În vreme ce acţiunile lui Aethelstan creează duşmani pe teritoriul Insulelor Britanice, Anlaf îi uneşte pe duşmanii regelui şi creează o mare alianţă care ameninţă visul unirii Angliei. Atunci când membrii alianţei îi cer ajutorul, Uhtred trebuie să aleagă între cei la care ţine cel mai mult şi visul de a forma o Anglie unită.

„Sweet Tooth: Sezonul 2”, realizat de Jim Mickle, din 27 aprilie

În timp ce un nou şi ucigător val al Maladiei îşi face simţită prezenţa, Gus (Christian Convery) şi alţi hibrizi sunt ţinuţi prizonieri de generalul Abbot (Neil Sandilands) şi de Ultimii Oameni. Căutând să-şi consolideze puterea prin găsirea unui leac, Abbot îi foloseşte pe copii pentru experimentele doctorului Aditya Singh (Adeel Akhtar), şi el captiv, care se grăbeşte să o salveze pe Rani (Aliza Vellani), soţia sa, care este infectată.

Pentru a-şi proteja prietenii, Gus acceptă să-l ajute pe dr. Singh şi porneşte într-o călătorie întunecată, legată de propriile origini şi de rolul lui Birdie (Amy Seimetz), mama sa, în evenimentele care au condus la Marea Prăbuşire. În afara Rezervaţiei, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) şi Aimee Eden (Dania Ramirez) se aliază pentru a-i elibera pe hibrizi, dar parteneriatul lor este pus la grea încercare în momentul în care ies la iveală secretele lui Jepperd. Cum revelaţiile trecutului ameninţă şansele de izbăvire din prezent, Gus şi noua lui familie se trezesc în conflict cu Abbot şi cu forţele malefice care caută să scape de hibrizi o dată pentru totdeauna. Bazat pe seria de benzi desenate de la DC, semnată de Jeff Lemire, „Sweet Tooth: Un băiat cu corniţe” îi are ca producători executivi pe Jim Mickle, Susan Downey, Robert Downey, Jr., Amanda Burrell şi Linda Moran. Serialul este produs de Warner Bros. Television.

Seriale

„Transatlantic”, din 7 aprilie. Doi americani şi aliaţii lor încropesc o operaţiune de salvare în Marsilia, în 1940, pentru a ajuta artişti, scriitori şi alţi refugiaţi să fugă din Europa.

„Divorce Attorney Shin”, din 8 aprilie. Motivat de o tragedie personală, un fost pianist devenit avocat luptă pentru clienţii lui aflaţi în divorţ şi caută să câştige prin orice mijloace.

„Florida Man”, din 13 aprilie. Un poliţist căzut în dizgraţie este nevoit să se întoarcă în statul lui natal, Florida, pentru o misiune dubioasă şi periculoasă, care îl trimite în căutarea unei comori.

„Obsession”, din 13 aprilie. Aventura unui respectat chirurg londonez cu logodnica fiului său se transformă într-o obsesie erotică ce ameninţă să le schimbe vieţile pentru totdeauna.

„Queenmaker”, din 14 aprilie. Având mustrări de conştiinţă, o consultantă influentă îşi foloseşte abilităţile pentru a susţine o avocată în cursa pentru primărie şi pentru a-şi distruge fostul şef.

„The Diplomat”, din 20 aprilie. În toiul unei crize internaţionale, o diplomată de carieră trebuie să facă faţă noului post de ambasadoare în Marea Britanie şi căsniciei turbulente cu un politician de succes.

„Indian Matchmaking”: sezonul 3, din 21 aprilie. De la Londra la New Delhi, peţitoarea Sima Taparia continuă să ajute persoane necăsătorite să găsească dragostea, asigurându-se pe parcurs că înţeleg mai bine realitatea.

„Rough Diamonds”, din 21 aprilie. După ce fratele său îngroapă imperiul familiei în datorii imposibil de plătit, un bărbat revine în lumea diamantelor din Anvers pentru a rezolva lucrurile.

„Workin’Moms”, sezonul 7, din 26 aprilie. În acest sezon final emoţionant, Kate şi prietenii ei caută un echilibru între victoriile pe plan profesional şi împlinirile personale. Este dificil, dar râsul ajută întotdeauna.

„The Nurse”, din 27 aprilie. O asistentă proaspăt venită într-un spital începe să suspecteze că dorinţa de atenţie a colegei ei ar putea fi legată de o serie de morţi ale pacienţilor. Bazat pe o poveste adevărată.

„Welcome to Eden”, sezonul 2, în curând. Având parte de noi ameninţări pe insulă şi de nicio scăpare, rebelii pornesc o luptă acerbă pentru libertate. Astrid îşi pune în aplicare planurile pentru Noul Eden.

Filme

„Weathering”, din 1 aprilie. După ce îşi pierde copilul în timpul unui travaliu care o aduce în pragul morţii, o jurnalistă îndurerată se luptă cu viziuni tulburătoare şi cu atacuri misterioase.

„Phenomena”, din 14 aprilie. Atunci când liderul lor dispare, trei femei de vârstă mijlocie care investighează evenimente paranormale sunt puse la încercare. Inspirat de adevăratul Hepta Group.

„Chokehold”, din 21 aprilie. Evitând un scandal, un cuplu din Istanbul începe o viaţă nouă într-un orăşel de pe coasta Egeei, dar descoperă curând că localnicii vor să scape de ei.

„Chupa”, din 7 aprilie. În timp ce îşi vizitează familia în Mexic, un băiat singuratic se împrieteneşte cu o creatură mitică ascunsă la ferma bunicului său şi porneşte într-o aventură uimitoare.

„A Tourist’s Guide to Love”, din 21 aprilie. Sosită în Vietnam cu treabă, directoarea executivă a unei agenţii de turism din America întâlneşte un ghid nonconformist care o ajută să descopere farmecul aventurii.

„The Matchmaker”, din 27 aprilie. Când un bărbat se îndrăgosteşte de frumoasa stagiară de la biroul său, o urmează într-o staţiune din deşert, asediată de forţe bizare.

Documentare

„Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, din 5 aprilie. Acest documentar intim descrie parcursul lui Lewis Capaldi de la faza de adolescent cu o piesă virală până la statutul de star pop nominalizat la Grammy.

„How to Get Rich”, din 18 aprilie. E limpede că banii ne controlează, deşi n-ar trebui. Expertul financiar Ramit Sethi oferă ponturi de prosperitate financiară oamenilor din toate colţurile Americii.

„Chimp Empire”, din 19 aprilie. O mare comunitate de cimpanzei înfloreşte într-o pădure din Uganda, trebuind să facă faţă politicilor sociale, dinamicii din familie şi periculoaselor dispute pentru teritoriu.

Filme româneşti

„Taximetrişti”, regizat de Bogdan Theodor Olteanu, din 12 aprilie

Sursa: Tabu.RO