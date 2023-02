A fost semnalată Comisia Europeană, a precizat premierul, care a adăugat că aceste aspecte se pot rezolva în forurile internaţionale. Ciucă a făcut apel către politicieni să nu politizeze acest subiect.

Nicolae Ciucă a subliniat, vineri seară, la un post de televiziune, că a solicitat Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului să furnizeze toate datee legate de canalul Bâstroe.

”Am solicitat ministerelor de linie, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului, să furnizeze toate datele şi informaţiile legate de acest subiect, pentru că este un subiect sensibil şi el trebuie rezolvat. Rezolvarea este una care trebuie să aibă la bază întreg cadrul legal, naţional şi internaţional şi chestiunile acestea au fost demarate atât pe cale diplomatică, prin Ministerul Afacerilor Externe, contacte directe între ministrul Bogdan Aurescu şi ministrul afacerilor Externe din Ucraina, domnul Kuleba, s-au întâlnit sâmbăta trecută în cadrul conferinţei de la Munchen. După aceea a fost schimbul de note verbale între Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Ucrainei la Bucureşti. De cealaltă parte sunt elementele de legătură între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor din Ucraina, similar şi la nivelul Ministerul Mediului. Chiar am discutat cu fiecare dintre cei doi miniştri. Am autorizat ca, în perioada imediat următoare, să aibă loc întâlniri bilaterale ca să avem deschis şi onest pe masă toate datele şi informaţiile şi de-o parte şi de cealaltă şi să identificăm soluţiile în plan bilateral”, a declarat Ciucă.

Prim-ministrul a subliniat că a fost sesizată Comisia Europeană în privinţa problemei legate de canalul Bâstroe, mai ales că sunt date cum că acolo s-a dragat mai adânc decât a fost agreat de România şi Ucraina.

”A fost semnalată şi Comisia Europeană, astfel încât, împreună, să putem să identificăm şi ceea ce s-a întâmplat şi măsurile ce trebuie luate astfel încât să protejăm Delta Dunării. Ştim cu toţii că este un patrimoniu natural, nu doar al României, ci este un patrimoniu mondial. Există date şi informaţii că s-a dragat mai mult decât era agreat şi anume 3,5 metri adâncime. Cu toţii am agreat acest lucru. De asemenea, ţinând cont de nevoia de export a grânelor din Ucraina s-a cerut un acord pentru a putea să se dragheze în zona portului Ismail, ceea ce s-a şi aprobat şi, desigur, aceste nave de dragare, în obişnuinţa prezenţei lor pe Canalul Bâstroe şi pe Braţul Chilia, de regulă execută lucrări de întreţinere. Acum, pentru a putea să clarificăm este nevoie de datele oficiale de la fiecare dintre instituţiile despre care am vorbit. Am putut să vedem că există evidenţe clare că adâncimea este mai mare de 3,5 metri, ceea ce trebuie clarificat”, a declarat Nicoae Ciucă.

Întrebat cum se va rezolva această situaţie, Nicolae Ciucă a afirmat că forurile internaţionale se vor ocupa de problemă.

”Sunt aspecte care se rezolvă în cadrul forumurilor internaţioanle care se ocupă nemijlocit de soluţionarea acestor încălcări ale tratatelor internaţionale la care atât România, cât şi Ucraina sunt parte, deci există soluţia tehnică pentru acest aspect”, a mai spus premierul.

Nicolae Ciucă a făcut apel la politicieni să nu mai politizeze acest subiect şi a precizat că în continuare România sprijină Ucraina şi poporul ucrainean.

”Nu cred că este firesc ca un astfel de subiect să fie preluat şi speculat politic şi în continuare există această asumare şi acest angajament pentru a acorda sprijinul necesar Ucrainei, poporului ucrainean. E clar că trebuie să protejăm acest patrimoniu natural al României şi al lumii”, a adăugat Nicolae Ciucă.