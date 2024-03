Consultantul politic Miron Mitrea a comentat, duminică seara, cele mai importante subiecte de pe scena politică, într-o nouă ediție „Culisele Puterii”, de la Realitatea PLUS.

„Sunt convins ca cei 3 lideri ale celor 2 partide, ca PNL are 2 lideri (Ciuca si Iohannis – n.r.), in principiu s-au pus de acord. Acum ceea ce vedem este ce ne transmit noua si partidelor. Nu inseamna insa ca au transmis si cu cine va merge.

In momentul in care au decis liste comune si comasarea, inseamna ca PNL va lua Primaria Capitalei si PSD presedintia.

Niciu un presedinte de partid nu se repede cu bocanicii peste o organizatie care trebuie sa sustina alegerile. Eu sunt convins ca ei au discutat niste nume. (…) Asta nu inseamna ca discutia pe Bucuresti nu poate sa deraieze si sa nu puna in discutie candidatul comun la Cotroceni.

Aceasta joaca la Bucuresti – aceste sondaje, daca o scot pe Firea cu 60% si pe Burduja cu 15% – atunci ar fi o nebunie sa nu mearga cu Firea.

Maine vom afla o lista de 6 oameni. Ni se va spune ca e nevoie de o femeie cu experienta europeana (care sa deschida lista la europarlamentare – n.r.). Dna Luminita Odobescu – eu am mai spus si saptamana trecuta – si are experienta. Ce ar fi rau pentru Romania sa fie ea? Oamenii care spun ca ar fi nevoie de o locomotiva nu stiu cum functioneaza Bruxelles-ul”, a afirmat Miron Mitrea.

El a aratat ca „nu exista nimeni in lumea asta” independent politic, precizand ca orice om din lumea are un punct de vedere.

Despre candidaturile la Capitala, unde pe langa numele lui Firea si Burduja, a aparut si cel al lui Piedone, al carui nume a fost implicat recent intr-un scandal cu ANI, analistul politic a spus: „Cristi Piedone e un candidat dificil pentru orice contracandidat. El are priza la public, incurca pe oricine. Sigur, nu mai sunt doar alegeri la sectorul 5, sunt alegeri mai complexe. Eu cred ca va fi dificil sa candideze. Nu existe coincidente in politica. Daca un politician este chemat la o ancheta inseamna ca i se pregateste ceva.

Cristi e un tip curajos. Oricat de curajos esti, la un moment dat iti dai seama ca nu poti sa spargi urmatorul zid cu capul. Vom vedea.

Daca merge candidatul comun PSD-PNL, candidatul Dreptei Unite, intra si Piedone, ar fi fost complicat. Si atunci, hai sa vedem cum putem sa il punem pe Piedone deoparte”.

Potrivit acestuia, in momentul in care Piedone a spus ca va candida „inseamna ca seful lui a aflat ca probabilitatea ca Gabi Firea sa candideze e zero. Din mai multe motive, ca sa o protejeze”, anlistul reiterand ca cel mai probabil „jocurile” in Coalitie sunt facute si ca PNL va primi sustinere la Capitala.

Intrebat cine are cele mai mari sanse in prezent pentru a deveni candidatul la Capitala, el a spus ca nu poate da un raspuns clar. „In acest moment, exista oameni la PNL care il vor pe Burduja. Si la PSD sunt cativa. E un tip inteligent, invata, dar sunt si care nu neaparat ca nu il vor, dar nu sunt convinsi”.

„Rares (Rares Bogdan – n.r.) a explica cel mai bine pentru cei care stiu ce vorbeste cum vor juca (PSD si PNL – n.r.)”, a adaugat acesta.

Intrebat cat vor mai juca asa reprezentantii Coalitiei, Mitrea a raspus ca vorbim despre 2-3 saptamani: „Sfarsitul lui aprilie, inceputul lui mai. Mai e timp”.

