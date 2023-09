Consultantul politic Miron Mitrea, invitat permanent la Culisele puterii, a comentat sondajele din ultima perioadă privind alegerile de anul viitor și o posibilă listă de candidați posibili la Capitală și pentru Palatul Cotroceni.

„Nu-l simpatizez deloc pe cel care conduce Bucureștiul. Vedem cum e Bucureștiul… Pe Daniel Băluță da. (Despre candidații la alegeri) e posibil orice. Negoiță este independent, nu e intr-un partid, mă îndoiesc că o să părăsească Sectorul 3. Stă bine acolo. Îl cunosc de mult, e un administrator bun”, a declarat Miron Mitrea.

Referindu-se la un nou mandat pentru actualul primar general Nicușor Dan, fost olimpic la matematică, și un posibil sprijin al liberalilor, consultantul politic a punctat: „Ce legătură are matematica cu bugetele? Lucrul cu bugetele este o artă, să faci un buget nu e mare lucru, sa faci executia bugetara este”.

Miron Mitrea a comentat și posibilii candidați pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„Nicu Ciucă este președinte (PNL, n.r.), face ce trebuie să facă un om de echipă. Nici vorbă (să fie candidat PNL la prezidențiale, n.r.). Ar fi o mare surpriză ca liberalii să meargă cu Ciucă la prezidențiale. Nu are șanse să câștige. E un om care nu are capacitate de comunicare, nu comunică bine. Klaus Iohannis e total netalentat sa comunice, dar e abil ca politician, Ciucă nu e abil în politică”, a explicat Miron Mitrea.

Despre aducerea în prim-plan a lui Victor Ponta printre candidații la prezidențiale ai PSD, Miron Mitrea este de părere că o șansă ar avea chiar președintle actual al PSD – Marcel Ciolacu și a evocat situația din 2014.

„Mi-aduc aminte de un pilot de avion, care atunci era deputat (PSD), Mihai Sturzu, spuneam că eu nu vad sa se urce Victor de unde vine. Ziceam atunci: invatati politică de la puștiul ăsta (Sturzu, n.r.). Ziceam ca prima șansă nu este la Ponta, e la Iohannis. Era evident ca nu va castiga. Echipa care l-a folosit pe Iohannis din PNL a făcut un calcul foarte corect.

Traian Băsescu, atunci când a candidat împotriva lui Geoană, era în față. Am încercat sa conving partidul, pe Adrian Năstase l-am convins, pe Iliescu nu. Am spus mai bine să-l puneti pe Sorin Oprescu. Băsescu are multe defecte dar a fost un politician abil. Această abilitate a lor de a-și țintui adversarul. Cum vorbeam de Biden cu Trump, dar il incurcă acum Michelle Obama”, a mai spus Miron Mitrea.

Sondajul CURS despre preferințele politice ale bucureștenilor arată că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, se bucură de cea mai mare încredere în București, urmat foarte aproape de Robert Negoiță, edilul Sectorului 3, și de Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5.

În topul celor 16 personalități politice propuse bucureștenilor se află și actualul premier Marcel Ciolacu, cotat cu 30% la capitolul încredere, urmat de actualul primar general Nicușor Dan, cu 26%, și de fostul primar și ministru Gabriela Firea, cu 23%.

Potrivit sondajului CURS, George Simion, liderul AUR, întrunește 15% din aprecierile bucureștenilor, la egalitate cu președintele PNL, Nicolae Ciucă.

Președintele Klaus Iohannis are parte de încrederea a 12% dintre bucureșteni.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, și Diana Șoșoacă, președintele partidului SOS România, nu au atins procentul de 10% la nivelul Bucureștiului, cei doi se află la egalitatea în preferințele bucureștenilor, cu 8% încredere.

CÂTĂ ÎNCREDERE MAI AU ROMÂNII ÎN POLITICIENI

Daniel Băluță – 39%

Robert Negoiță – 38%

Cristian Popescu Piedone – 38%

Marcel Ciolacu – 30%

Nicușor Dan – 26%

Gabriela Firea – 23%

George Simion – 15%

Nicolae Ciucă – 15%

Klaus Iohannis 12%

Diana Șoșoacă 9%

Rareș Bogdan 8%

sursa: Sondaj CURS

Marcel Ciolacu, posibil candidat PSD la prezidențialele din 2024

Despre fostele prezidențiale, Miron Mitrea a menționat că Iohannis a fost un candidat oportun, are calități și defecte, dar echipa a fost suficient de abilă să și-o dorească pe Viorica (Dăncilă, n.r.) neapărat. Una din conditiile din partid (PSD) a fost sa nu candideze la prezidentiale.

Marcel probabil ca stă și se gândeste cum să-l susțină pe Ciucă, este candidatul ideal.

Așa cum Băsescu l-a atacat pe Stolohjan ca sa-si aranjeze lupta elelctorala. Dacă-l lăsa în pace Năstase pe stolojan, câștiga.

În mod evident, Marcel, care probabil va fi candidatul PSD, azi e lider incontestabil, faptul ca a fost atat de mult subapreciat i-a folosit. Pentru Marcel Ciolacu, un candidat al PSD pentru funcția de președinte al României ar fi bine sa meargă Nicu Ciuca, dar nu cred că-i fac peneliștii un asemenea cadou”, a concluzionat consultantul politic Miron Mitream la Culisele puterii, de la Realitatea PLUS.

Un sondaj INSOMAR dat publicității la începutul lunii septembrie a detonat scena politică din România

Potrivit datelor centralizate de sondajul INSOMAR, românii au cea mai mare încredere în Gabriela Firea, dar și în Patriarhul Daniel. Îi urmează, deși la distanță considerabilă, Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Mugur Isărescu. La polul opus se află Victor Ponta, Kelemen Hunor și Cristian Popescu Piedone. Pe următoarele poziții sunt plasați Nicușor Dan, Dacian Cioloș și Cătălin Drulă.

