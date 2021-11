Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, astăzi, că a fost finalizată o listă cu 100 de priorități pentru români „atât pe o perioadă scurtă, cât și medie” de la care vor porni discuțiile cu PNL pentru creionarea unei noi majoritțăi parlamentare. Totodată, el a criticat abordarea din ultimele zile a reprezentanților PNL și USR în raport cu actuala criză politică, spunând că cele două partide dau dovadă „de aroganță și superficialitate”.

„Haideți să vedem realitățile din România. Ne aflăm într-o criză majoră pandemică negestionată. Ne află într-o criză economică, prețurile, evoluția euro din această dimineață, într-o criză socială și într-o criză politică declanșată de fosta guvernare de dreapta, respectiv PNL și USR. Toate crizele au fost gestionate și sunt efectul acestei alianțe de dreapta susținută de președintele Klaus Iohannis. Cred că aici este discuția. Am văzut abordarea celor două partide în ședințele lor. Este o abordare arogantă și superficială. Am terminat cu colegii mei cele 100 de priorități pentru români, atât pe o perioadă scurtă, cât și pe o perioadă medie și de la acest lucru vom porni în discuțiile pe care le vom avea cu PNL și cu USR. Nu am stabilit când. Nu vom intră în discuții sterile. Întâi vom stabili programul de guvernare, care sunt prioritățile”, a afirmat Ciolacu.

Sursa: Realitatea Din PSD