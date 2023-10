Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seară, că, împreună cu partenerii sociali, Guvernul urmează să stabilească cuantumul creşterii salariului minim pe economie pentru construcţii şi agricultură, el referindu-se la pachetul de taxe care a trecut de CCR.

Întrebat când va produce efecte pachetul de taxe care a trecut de CCR, Marcel Ciolacu a răspuns că după ce legea va fi promulgată.



”În momentul în care legea este promulgată. Vineri o să facem şedinţă de guvern, săptămâna viitoare urgent şedinţă cu toţi partenerii sociali. După cum ştiţi, o să luăm hotărârea în ceea ce prveşte salariul minim în construcţii şi agricultură. Împreună cu patronatele şi sindicatele să stabilim cuantumul creşterii salariului minim pe economie pentru construcţii şi agricultură, astfel încât prin plata CASS nimeni să nu piardă niciun leu la salariu. Propunerea finală trebuie să fie acceptată şi de partenerii sociali. Nu are importanţă ce propune Ministerul de Finanţe sau ce consider eu”, a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul i-a criticat pe foştii guvernanţi de la USR care au trecut în PNRR măsuri în reforma fiscală, apoi au atacat pachetul de taxe la CCR.



”S-a dovedit, încă o dată, că sunt ipocriţi. Faptul că în PNRR au trecut aceste măsuri în reforma fiscală, au spus că România trebuie să ia aceste măsuri, au ştiut că România va trebui să ia aceste măsuri, cu toate acestea au atacat la CCR astfel încât să ne fie greu să închidem deficitul bugetar pe anul acesta”, a spus Ciolacu.



Prim-ministrul a precizat că până la urmă românii vor vedea adevărul.



”Aceeaşi atitudine am văzut că au avut-o şi în ceea ce priveşte pensiile speciale. Au venit cu pancarte, au făcut circ în parlament în schimb nu au atacat la CCR. Faptul că nu au atacat la CCR îmi arată un singur lucru, că de fapt ştiau de toate aceste lucruri fiindcă au trecut în PNRR, Ca excepţie, deciziile CCR trebuie să fie luate în vigoare numai în ceea ce priveşte pe magistraţi, insistând că pensiile militarilor sunt pensii speciale, nu sunt pensii de serviciu. Sunt ferm convins că românii încet-încet vor vedea tot adevărul”, a declarat Ciolacu.



Judecătorii CCR au respins, miercuri, ca neîntemeiată, sesizarea USR, Forţei Dreptei, semnată şi de către deputaţii Dan Vîlceanu şi Gheorghe Pecingină, care atunci erau la PNL, pe pachetul de măsuri fiscale pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi au decis că legea este constituţională.



Astfel, Curtea a constatat că ”angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege a vizat un scop unic şi unitar, respectiv creşterea veniturilor la bugetul public naţional şi reducerea cheltuielilor statului”.



Legea merge la promulgare la preşedintele Klaus Iohannis, după publicarea motivării CCR.