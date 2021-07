Liderul PNL Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, competiție în care îl va înfrunta pe premierul Florin Cîțu, a spus luni că decizia privind viitorul partidului nu trebuie luată de „nicio entitate din exteriorul PNL”.

„Pana la Congres mai sunt 2 luni. Avem timp sa ne gandim, avem timp sa cantarim. Sigur ca am vazut foarte multe mesaje de unitate si eu va spun din capul locului ca eu nu trebuie sa lansez mesaje de unitate pentru ca eu sunt un garant al unitatii PNL. Fiecare dintre dvs aveti in maini soarta partidului. Sigur ca unii aleg o strategie in care aduc presedinti de filiale in sprijinul candidaturii lor. Strategia mea este cu totul si cu totul diferita. Eu stiu ca fiecare membru PNL are discernamant, are responsabilite pentru viitorul PNL si va participa la decizia din PNL in mod activ. Decizia privind viitorul PNL trebuie sa conteze doar membrii PNL si nicio alta entitate din exteriorul PNL”, a spus Ludovic Orban, la conferința de alegeri PNL Constanța.

Sursa: Realitatea Din PNL