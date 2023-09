Horoscopul de weekend 2-3 septembrie 2023 este scaldat de influente astrale majore. Cu Venus, planeta iubirii, părăsind retrogradul, sfârșitul de săptămână aduce schimbări importante în viața tuturor.

Horoscopul de weekend ne spune că schimbările pot fi inevitabile odată ce Venus iese din retrograd. Acest eveniment poate modifica traiectoria vieții noastre în anumite domenii, precum finanțele sau cariera. Totuși, poate fi, de asemenea, o oportunitate de a ne pune ordine în viață și de a reevalua prioritățile noastre. Cu ajutorul acestei planete, putem descoperi noi pasiuni și interese, iar acest sfârșit de săptămână poate fi ocazia perfectă pentru a face acest lucru.

Horoscop weekend. BERBEC

Un weekend plin de imputernicire in care iti dai seama ca, desi ai in jur oameni care vin cu idei si solutii interesante, tu consideri ca pasiunea lor te inspira si mergi mai departe cu propria ta inspiratie. Poti face chiar multe daca iei in calcul oricare idei pe care le ai si pe care altii le pot considera ciudate, inacceptabile si irelevante. Numai un Berbec poate crea un imperiu in mintea sa si poate crea un univers al viitorului, in timp ce altii sa nu il inteleaga si sustine. Nu uita ce zodie esti, o zodie a futurismului si viitorului. Fii mandru de ce ai realizat, de ce creezi si nu te indoi de puterea ta nici macar o secunda.

Horoscop weekend. TAUR

Un weekend foarte important ca sa iti refaci energia. Chiar a sosit timpul sa te debarasezi si sa depasesti acele energii ce te-au tras in jos in ultimul timp. Nu are sens sa ramai blocat cand tu stii unde trebuie sa te duci si ce ai de facut ca sa ajungi unde ti-ai propus. Poate crezi ca satisfactia ta e prea indepartata, dar asta nu inseamna ca nu poate veni imediat dupa primul colt daca esti pe drumul bun. Ai incredere in Univers, in scopul tau aici pe lume, imaginandu-ti o mare retea de energie ce ne conecteaza pe toti in unitate. Esti Una cu restul omenirii si ai nevoie sa dai putere intregului sistem ce te inconjoara, pentru ca asa vei gasi puterea din tine.

Horoscop weekend. GEMENI

Un weekend plin de activitati, si vesele si distractive, dar atentie si la cele riscante ce iti solicita atentia deplina. Nu lasa stresul sa te copleseasca. Mai bine ridica-te deasupra oricaror batalii interne ce te fac anxios sau speriat. Inconjoara-te cu oameni pozitivi si cu vointa care iti stiu valoarea si vor sa fie cot la cot cu tine. Schimbarile vor urma un curs pozitiv si tu simti asta in adancul inimii. Ai incredere ca viata este pe cale sa iti dea bucurii dupa munca ultimelor luni. Fa-ti timp suficient sa te odihnesti si te vei misca cu flexibilitate si usurinta prin fiecare zi.

Horoscop weekend. RAC

Un weekend in care sa fii atent la energia cuvintelor rostite. Fii atent ce spui, gandeste-te la ce ai citit, fii constient ca intotdeauna poti gasi un sens ascuns printre randuri care poate si descifrat si recunoscut pentru ce este cu adevarat. Frica iti poate face relatiile mai dificile. Daca timpul schimbarii a sosit, nu ii rezista. In schimb, incearca sa dai drumul si asigura-te ca te simti in siguranta in cercul tau social si langa oamenii care tin la tine.

Horoscop weekend. LEU

Un weekend in care vei beneficia de rezultate incredibile a oricarei colaborari de echipa si creative, in special pe subiecte pe care incercai sa te descurci singur. Comunica deschis orice subiect important, ca sa te poti gandi si la calitatea sa si la cum sa il pui in practica. Vor avea loc niste schimbari in viitorul apropiat si trebuie sa fii satisfacut de rezultate. Esti mult mai rapid si mai studios decat ai fost de ceva timp. Foloseste zilele pentru a-ti pune la punct viitoarea rutina si ce ai de facut ca totul sa mearga excelent pana la finele anului.

Horoscop weekend. FECIOARA

Abia ai intrat intr-o noua faza si ai nevoie de sustinere de la oameni ca sa iti atingi deplinul potential. Despre asta este weekendul tau. Fii constient ce posibilitati ai si deschide-ti inima, gaseste cai sa comunici pe indelete cu oamenii. Rezolva orice neintelegeri ce ti-au stat in cale. Fa orice pasi simti ca sa ajungi la destinatie. Emotiile vor fi active si dominante. Nu lasa momentele de suflet sa treaca pe langa tine si lupta pentru tot ce ai in inima ta. Nu e timp mai bun sa actionezi decat cel pe care il traiesti acum.

Horoscop weekend. BALANTA

In weekend, poti realiza brusc, gandindu-te la anumite limitari, ca nu prea ai cum sa le intelegi, nu prea ai cum sa le schimbi si tot ce ai de facut este sa te lasi purtat de fluxul vietii. Cu o minte clara, mergi inainte prin usi deschise in loc sa le rupi pe cele inchise in speranta ca le vei deschide cu forta. Esti de incredere, esti pregatit sa iti pui sufletul pe tava dar tocmai de aceea ai nevoie de mai multa atentie cu emotiile fata de persoane din cercul tau social. Unele secrete trebuie sa ramana ascunse mai mult timp, pana cand intentia tuturor din jur este clara, onesta si buna.

Horoscop weekend. SCORPION

Un weekend in care iti analizezi situatia financiara, in care poate devii constient de anumite limitari financiare si a felului in care altii iti folosesc resursele si energia. Investeste doar in cei care manifesta recunostinta si te vad pentru ce esti cu adevarat. Respecta-te mai mult daca nu primesti un feedback ce te face sa te simti bine. Venus iesita din retrograd iti poate readuce o veche flacara de amor in minte, scrie Sfatul Parintilor. E posibila si comunicarea cu fosti iubiti sau iubite, sau cu oameni pe care candva i-ai indragit dar au decis sa iasa din viata ta. Repeta ce ai nevoie sa repeti ca lectiile sa fie invatate asa cum trebuie.

Horoscop weekend. SAGETATOR

In weekend, fii atent cum iti echilibrezi mai intai de toate cuvintele, ca sa fii in stare sa te exprimi cu adevarat, sa exprimi ce iti doresti si sa treci la alta etapa a vietii pentru care esti pregatit. Totusi, interactiunile cu altii te pot duce in directii stranii si iti pot lua sentimentul de respect de sine. Este important sa iti mentii granitele relatiilor clare mereu. Momentul este potrivit ca sa te intrebi ce meriti si de ce te multumesti cu mai putin. Nu are sens sa te ascunzi dupa tufis. Ia-ti aspectele in ambele maini si fa ca lucrurile sa fie corecte pentru tine.

Horoscop weekend. CAPRICORN

In weekend, vei avea timp sa constientizezi anumite aspecte importante sau ele te vor izbi pur si simplu. Cand te gandesti la felul in care multi oameni isi fac treburile, vei realiza ca perfectionismul pe care incerci sa il respecti nu este chiar asa de necesar ca lucrurile sa functioneze. Tu ai ce este nevoie ca lucrurile sa exceleze dar ce folos ? Cel mai bine focuseaza-te pe aspecte practice si functionale. Dupa ce pui aceasta baza, vei gasi relatii si prietenii noi ce pot dura o viata. Ramai intr-o dispozitie pozitiva si conecteaza-te cu altii cand esti stresat si coplesit de maruntisuri curente.

Horoscop weekend. VARSATOR

In weekend, te ocupi de ideile tale intense si realiste care chiar pot fi implementate in rutina ta si in alegerile viitoare. Ia lucrurile unul cate unul, rezolva ce iti necesita atentia si mergi mai departe cu pasi mari. Ai tot ce iti trebuie sa faci salturi in cariera pe care putini oameni au curajul sa le faca, deci nu te da batut. Sunt posibile relatii secrete si fosti iubiti pot reveni in lumea ta. Ramai constient de conflictele tale morale si nu face nimic din ce nu se simte ok. Unele miscari sunt necesare, ca sa clarifici ce credeai ca ai ingropat de tot in trecut, dar altele chiar nu trebuie reluate.

Horoscop weekend. PESTI

In weekend, vei ajunge la solutii mult mai pline de tact la situatiile de pe rol, constient de obiectivele tale si de oamenii de care ai nevoie. Unele probleme vor fi lasate in urma si vor veni surprize ca urmare a unor vechi alegeri facute in acord cu inima. Stiind ca ai facut alegerile potrivite, iti va fi mai usor sa respiri din tot sufletul si sa mergi mai departe cu curentul vietii. Stai departe de masele mari de oameni si de toti care sunt neclari in intentiile lor. Trebuie sa te focusezi pe ce ti se pare tie si doar tie important. Nu ai nevoie de oameni sa te distraga la tot pasul.