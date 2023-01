La Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București au apărut primele cazuri de flurona – dublă infecție: atât cu SARS-CoV-2, cât și cu virus gripal. Simptomatologia este zgomotoasă, atrag atenția infecționiștii, copiii sub 5 ani și vârstnicii cu boli cronice fiind categoriile cele mai vulnerabile.

Au apărut primii pacienți cu dublă infecție: SARS-CoV-2 și gripă – numită flurona de către specialiști, iar pentru anumiți pacienți prognosticul poate fi rezervat. Este anunțul făcut de medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București. „Însumarea se referă și la riscul mai mare de a avea complicații pulmonare cu insuficiență respiratorie, dar nu numai pulmonare. Și, de aici, evoluția ar putea fi nefavorabilă. Suntem în plin sezon de gripă și de alertă epidemică foarte apropiată de epidemie, probabilitatea ca în viitorul apropiat – adică ianuarie cu maximă intensitate și februarie – să avem cele două virusuri concomitente, există”, explică Adrian Marinescu, medic primar de boli infecțioase, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.dr. Matei Balș” din București, citat de adevarul.ro.

Cât de zgomotoase sunt semnele dublei infecții?

„Sunt două virusuri care vin cu o simptomatologie destul de clară. În momentul în care vorbim de o stare generală modificată, chiar proastă în gripă, cu atât mai mult dacă le am pe amândouă în flurona, mă aștept ca starea generală să fie alterată pentru acel pacient și lucrurile să se întâmple brusc, să am dureri importante musculare, articulare, dureri de cap. Este senzația pe care o am oricum în gripă că «am fost bătut», cu atât mai mult în momentul în care am și infecție cu SARS-CoV-2, lucrurile se amplifică. Această amplificare duce la o simptomatologie zgomotoasă”, atrage atenția medicul.

Cum își poate da seama un pacient că are gripă, COVID-19 sau amândouă? „Prin testare. Dacă semnele de gripă sunt mult amplificate, pot să mă gândesc la varianta că am și SARS-CoV-2. Eu cred că este important pentru medic să-și dea seama în momentul în care testează și depistează două virusuri să ia în calcul că acel pacient trebuie monitorizat cu atenție și necesită spitalizare, de exemplu. Bineînțeles că și tratamentul trebuie să fie corespunzător”, arată specialistul.

În realitate, numărul cazurilor de dublă infecție poate fi mai mare, mai spune specialistul, pentru că de multe ori gripa are un diagnostic clinic.

„În momentul în care nu testez, n-am identificare de virus gripal, deci vorbesc practic de un diagnostic clinic. Sigur că se poate pune acest diagnostic, dar trebuie luat în calcul că aceste cazuri nu sunt chiar atât de rare. Sunt mai multe, doar că ele rămân nediagnosticate”, mai spune medicul.

Dacă o persoană se testează și află că are ambele virusuri, el trebuie să se adreseze medicului de familie care să-l consulte. „Nu înseamnă că trebuie să fie un caz sever care ajunge la spital. Poate fi o variantă ușoară. Dar dacă este o persoană care are și boli asociate sau o anumită vârstă – și aici vorbesc despre extremele de vârstă, nu doar de cei peste 65 de ani, ci și de copiii care au până în 5 ani – în aceste cazuri, cred că trebuie o atenție sporită și eventual se va pune problema de spitale într-un interval de timp, tocmai în intenția de a monitoriza”, conchide medicul infecționist.