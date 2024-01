Gabriela Firea rupe tăcerea, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, după ce a acuzat că este ținută pe bară de PSD. Fostul edil general dezvăluie ce a discutat cu Marcel Ciolacu despre a eventuală nouă candidatură, dar face dezluiri bombă și din culisele luptei polticie, într-un interviu în exclusivitate cu Anca Alexandrescu.

Principalele declarații ale Gabrielei Firea:

Ce înseamnă candiatul deocamdată. Ciolacu a spus că „pentru moment” sunteți candiat?

G. Firea: Eu pot să spun că dacă sunt pregătită să intru într-o cursă, mi-am făcut o analiză serioasă și cred că sunt un candidat valabil pentru București și înseamnă că nici în sondajele care mă privesc nu stau rău. Acest echivoc nu cred că-i ajută pe bucureșteni, dar cred că va trece această situație.

Datoriile lăsate la Primăria Generală, după cum a spus Nicușor Dan

G. Firea: A spune în 2024 că eu sunt vinovată de datoriile istorice ale Bucureștiului este un mod de a face politică și adminiatrație nedemn.

Firmele au din nou încredere in Primărie si vin la licitații, spune Nicușor Dan

G. Firea: În mandatul meu au fost zeci de licitații, toate au fost mai mult decât verificate, au fost licitații internaționale, au trecut 3 ani și jumătate de când am plecat și cred că dacă ar fi fost cea mai mică neregulă, afla toată țara, cu siguranță ar fi avut „grijă”, dacă nu colegii, măcar adversarii politici.

G. Firea: Alegeri au fost pierdute din start, pentru că am fost o echipă si era normal să mergem așa, prin faptul că cel mai mare bazin electoral al nostru, din sectorul 3, a mers în altă parte.

Am simțit că au fost anumiți politicieni care s-au bucurat de momentul greu prin care am trecut. Nu au relizat că dacă mie mi se întâmplă așa, și lor li se poate întâmpla să fie îndepărtați pe nedrept din funcție. Este păcat pentru democrația noastră, ar trebui să fie o luptă de idei, nu de execuții.

Ați fost acuzat de PLX 156, că furați copii românilor. V-a impus cineva din afară?

G. Firea: A fost o manipulare extraordinară. Dimpotrivă, înaintea adoptării ei, orice copil care avea probleme în familie, autoritățile mergeau, făceau anchetă și îi dădeau instituțiilor statului. După modificare, s-a ajuns ca statul să ajute familiile să nu mai ajungă în situații de destrămare. (..) În mandatul meu și sunt convinsă că nici în mandatul actalului ministru nu sunt situații ca cele sesizate de cei care m-au criticat.

Ați fost numită primarul voucher și apoi primarul voucher. V-a deranjat?

G. Firea: La început mă supăra aceasta etichetare și nu înțelegeam de ce USR și PNL nu votau în Consiliul, dar ulterior, văzând că oamenii apreciază acele stimulente, și-au schimbat opinia. Regret că actualul primar a tăiat, ilegal spun eu, stimulentul pentru persoane cu dizabilități, a vrut si pe cele pentru copii, dar a renunțat. Acum nu mă mai deranjează, este o strategie la nivel european de a ajuta anumite segmente al populației.

Redeschideți drumul prin pădure către cartierul Greenfield?

G. Firea: Găsisem o soluție, împreună cu fostul primar de la S1, oamenii nu mai avea probleme cu traficul, însă domnul Nicușor Dan a oprit protocolul cu Romsilva, este o ambiției a lui, răzbunându-se astfel pe 7 mii de oameni.

Candidatul PSD pentru funcția de Primar General?

G. Firea: Daca sunt eu intru cu toata puterea de munca sa lupt pentru toti bucurestenii.

Daca nu sunt eu candidatul il voi sustine in totalitate. Sunt un om de echipa, sun un om loial, sunt un bun coleg si un prieten devotat atunci cand intru intr-o prietenie cu cineva, pana la capat, si nu am tradat pe nimeni pana acum.

Scandalul cu pachetele cu mancare la Afumati de la Voluntari?

G. Firea: Iar se incearca lipirea sotului meu de un subiect negativ. Negativ in sensul ca sotul meu ar face ceva care nu e la vedere, ca ar pune ceva la cale, ar complota. Am fost intrebata daca din fonduri publice Primaria Voluntari. M-am interesat, sun fost jurnalist, sunt om politic. Nici vorba. Este vorba despre institutia prefectului, care a adus pachete de mancare jandarmilor care protejau zona de protest si a luat de la mai multe UAT-uri, inclusiv de la UAT Voluntari pentru ca au o societate care produce pachete de mancare pentru after school, contra cost, bineinteles. Deci totul a fost legal si a fost o decizie a institutiei prefectului, agreata de catre Ministerul de Interne. Nu a facut sotul Gabrielei Firea o malversatiune. Ne asteptam si la mai rau