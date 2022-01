Erupția vulcanului a început vineri, iar sâmbătă a fost urmată de o explozie de amploare. În postările de pe rețelele de socializare se poate observa un uriaș nor de cenușă care s-a ridicat 20 de kilometri deasupra locului erupției.

La câteva ore după avertismentul autorităților, statele Tonga, Fiji și Samoa au fost lovite de tsunami. Imagini postate pe rețelele de socializare arată oameni cum fug din calea apelor, dar și cum mai multe clădiri sunt distruse.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022