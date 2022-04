Deputatul Dumitru Coarnă a făcut, în exclusivitate la Realitatea PLUS, primele declarații după excluderea sa din PSD, cerută de liderul partidului – Marcel Ciolacu. Deputatul a spus și ce va face în perioada următoare în cariera sa politică.

„Mai devreme sau mai tarziu eram exclus din acest partd pentru ca am avut mai multe decizii, altele decat cele politice, nu eram de acord cu deciziile luate de Marcel Ciolacu. Practic nu era saptamana asta, era saptamana viitoare, cautau in fiecare comunicare sa iasa ei pozitiv. Mai devreme sau mai târziu eram exclus.

Pe Ordonanța 6, unde se dorea introducerea SRI în Codurile penale, atunci am avut prima discuție cu dl Ciolacu. Și mi-a spus că nu e bine. Eu i-am explicat clar că binele dumnealui nu primează cu binele juridic. Atunci am avut prima discuție în contradictoriu. Am votat motiunea simpla, împotriva ministrului Energiei, Popescu, uitati ce se intampla acum în piața energetică, PSD, alaturi de PNL și UDMR se transforma in calaii acestui popor, și poporul va fi redus la zero și va fi distrus.

Am avut mai multe pozitii, altele decât deciziile partidului”, a declarat, în exclusivitate, luni, Dumitru COarnă, la Realitatea PLUS.

„Decizie de excludere a mea o rezum simplu: eu m-am alăturat perfect pe electorat și m-am indepartat de conducerea PSD. Asta se întâmplă în PSD, conducerea se îndepărtează de electorat”, a adăugat Coarnă.

Întrebat dacă se va alia cu senatoarea Diana Șoșoacă, Dumitru Coarnă a declarat: „Nu am luat o decizie in acest sens”.

Coarnă a fost exclus din PSD la cererea lu iMarcel CIolacu, după ce a participat împreună cu alți trei parlamentari la o întâlnire cu ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, unde au discutat despre neutralitatea României și pacea de la București.

Ciolacu l-a acuzat că a mers la Ambasada Rusiei fără să anunțe partidul si că acțiunile lui sunt total contrare viziunii PSD despre democrație, libertate și drepturile fundamentale.

„Mi s-a incalcat dreptul la aparare, e o chestie de bun-simț, sa ma cheme sa ma intrebe.

Nici condamnatii la moarte nu sunt trimiși in fața plutonului de execuție fără să fie audiați. Nu m-a intrebat nimeni nimic. Au luat o decizie fara sa ma consulte, ma gandesc serios sa vorbesc cu avocatii mei sa atac decizia, să acționez in instanta această decizie neconstituțională.

Ma sperie această decizie , pentru viitorul țării, pentru că PSD se poziționează într-o zonă de dictatură clară, fără niciun dubiu”, a mai spus Coarnă.

Legat de poziția sa față de războiul din Ucraina, față de Rusia, și de prezența la Ambasada Rusiei, Dumitru Coarnă a explicat că este „unilaterală”.

„Pozițiile noastre sunt unilaterale. În conflict sunt două părți. Noi ne-am poziționat unilateral. În opinia mea, am fost polițist, eram obligat prin lege sa dscut și cu agresorul, sunt lucurui simple pe care dl CIolacu si PSD le ignoră sau nu le inteleg”, a mai spus Dumitru Coarnă, la Realitatea PLUS, după ce PSD a decis excluderea sa din partid.

Sursa: Realitatea de Calarasi