Într-un demers unic și fără precedent, zeci de asociații și comunități din intreaga Diasporă s-au unit trimițând o scrisoare deschisă către președinții partidelor parlamentare prin care cer creșterea numărului de parlamentari pentru Diaspora.

În acest moment, există trei proiecte de lege depuse în Parlament pe acest subiect, însă sunt blocate din lipsa voinței politice.

Doar punând presiune pe factorul politic, în contextul preconizatelor modificări ale legislației electorale, putem obține reprezentativitate corectă în Parlamentul României, susțin semnatarii scrisorii.

Redăm, în continuare, textul scrisorii:

„Scrisoare deschisă către domnii

Marcel Ciolacu – președintele PSD

Nicolae Ciucă – președintele PNL

Cătălin Drulă – președintele USR

Dacian Cioloș – președintele Reper

Ludovic Orban – președintele Forța Dreptei

George Simion – președintele AUR

Kelemen Hunor – președintele UDMR

În numele românilor care trăiesc/muncesc în Diaspora vă aducem la cunoștință următoarele.



În acest moment, românii din Diaspora ( cca 6-7 milioane. nu există o statistică clară recunoscută și asumată de către statul român) sunt reprezentați în Parlamentul României de către parlamentarii aleși în 2020 pe listele electorale ale Circumscripție nr 43 Diaspora. Aceștia sunt în număr de 6 ( ȘASE) , 2 senatori și 4 deputați.

Noi considerăm că e o reprezentare inechitabilă și injustă în condițiile în care art. 5 din legea nr. 208/2015 prevede că norma de reprezentare parlamentară este de un senator pt 168000 de cetățeni și un deputat pentru 73000 de lcetățeni.

Vă aducem la cunoștință că în conformitate cu rezultatele Recensământului populației României (rezultatele prezentate de către INS) se constată o scădere a populației României cu cca 1,1 milioane de locuitori față de 2011.

Vă cerem ca numărul de mandate parlamentare corespunzătoare acestui milon de cetățeni care nu mai există în România să fie realocat românilor din Diaspora. Chiar dacă statul român nu are o statistică reală ( pentru că niciodată nu a fost interesat de asta) vă aducem la cunoștință că numărul de contracte de muncă, asigurări sociale/medicale și copii înscriși în sistemul de educație ( date oficiale înregistrate în țările în care românii sunt rezidenți) dovedesc clar că acești cetățeni români există și în conformitate cu legile statului român au dreptul la reprezentate parlamentară echitabilă.

Vă aducem de asemenea la cunoștință că la 30 Ianuarie 2024, conform datelor comunicate de către Min. Administrației și Internelor există cca. 1 milion de cetățeni români posesori de pașaport CRDS ( cetățean român cu domiciliul în străinătate) . Este singura cifră legală asumată și recunoscută de către statul român a cetățenilor români care se află în afara grani țelor României.

Bazat pe cele comunicate mai sus vă cerem ca în regim de urgență să inițiați și susțineți modificări legislative ale legislației electorale din România astfel încât Circumscripție electorale nr 43 Diaspora să îi fie alocate un număr de mandate parlamentare mai mare decât cel actual. Chiar dacă nu e deplin echitabil ( dar măcar rezonabil) vă cerem 7 mandate de senatori și 13 mandate de deputați care să reprezinte Diaspora în Parlamentul României.

Ar fi cel puțin o dovadă de respect și bunăvoință față de românii care de peste 3 decenii susțin financiar economia României să nu se prăbușească.

Solicităm actualilor parlamentări ai circumscripție nr 43 Diaspora și anume Radu Mihail ( USR), Iulian-Stefan Lörincsz ( USR), Geanina-Simina Tulbure ( Reper), Viorel Richard Badea ( PNL), Valentin-Ilie Făgărășian ( PNL), Boris Volosatîi ( AUR) să facă toate demersurile necesare și posibile pe lângă conducerile partidelor lor pentru susținerea acestei inițiative. În felul acesta își vor putea spăla măcar o parte din păcatele lipsei de activitate în interesul românilor din Diaspora.



Nu vă cerem privilegii, vă cerem doar să ne respectați, pe noi și drepturile noastre și să o faceți și prin fapte nu doar prin vorbe.

Semnează și susțin această scrisoare deschisă:

