Doar cateva zile au mai ramas pana cand vom sarbatori Floriile, iar in aceasta zi de sarbatoare, de pe masa nu trebuie sa-ti lipseasca pestele. Pentru ca de Florii este dezlegare la peste si trebuie sa consumi acest aliment iti propunem o reteta savuroasa, gata in mai putin de jumatate de ora.

Ca sa prepari aceasta friptura delicioasa, ce va fi, cu siguranta, pe placul celor dragi, ai nevoie de:

– 4 pastravi de 300 de grame (sau cati invitati ai la masa)

– un dovlecel

– o ceapa

– doi ardei capia rosu

– 2-3 morcovi

– o lingura de ulei de masline

– 3-4 foi de dafin

– un fir de tarhon proaspat

– sare

– piper

Mod de preparare:

Pentru a prepara aceasta friptura delicioasa trebuie sa speli toate legumele, sa le tai rondele si sa le condimentezi. Adauga-le apoi intr-o tava, iar mai apoi pregateste pestii.

Dupa ce ai indepartat solzii, cresteaza-i si presara sare si piper. Aseaza-i peste legume, toarna un pic de ulei si baga-i la cuptor pana se rumenesc.

O astfel de reteta ce se pregateste rapid si usor o poti servi cu legume ori orez.

In ziua de Florii se consuma peste, conform traditiei populare, intrucat se spune ca tot ce se gateste din peste in aceasta zi sfanta are puteri tamaduitoare. Ba mai mult, Biserica ortodoxa este cea care da dezlegare la peste, pentru ca se spune ca in aceasta zi Iisus ar fi cerut sa manance peste. In popor se spune ca pestele consumat in aceasta zi are puteri tamaduitoare si cine mananca se va lecui de orice boala.

Sursă text&foto: Lyla.ro