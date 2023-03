Astmul este o afecțiune cronică caracterizată prin inflamarea și îngustarea bronhiilor, a principalelor căi respiratorii din plămâni și a ramurilor sale.

Criza de astm bronșic reprezintă o înrăutățire a simptomelor astmului bronșic cauzată de apariția bronhospasmului (contracția mușchilor în jurul căilor aeriene).

Simptomele astmului bronsic sunt neplacute si obstructioneaza respiratia normala a pacientului pentru perioade limitate de timp. Printre cele mai frecvente simptome ale astmului bronsic se numara:

Tusea– aceasta se manifesta mai mult pe timpul noptii, subit, ceeace nu permite pacientului sa se odihneasca corespunzator, solicitandu-i plamanii si caile respiratorii. Tusea este unul dintre cele mai deranjante simptome.

Suierat in plamani, respiratie suieratoare – cunoscut sub numele de wheezing, acest simptom al astmului bronsic genereaza o senzatie neplacuta la nivelul plamanilor si cailor respiratorii

Senzatia de sufocare– deoarece sunt inflamate, caile respiratorii nu permit trecerea aerului in cantitate normala

Senzatia de constrictie/presiune la nivelul pieptului – un simptom pe care il manifesta foarte multi pacienti.

În exacerbarea astmului, cunoscută și sub denumirea de criză de astm bronșic, mucoasa care tapetează bronhiile se inflamează (lumenul bronhiei se îngustează) și cantitatea de mucus crește semnificativ, față de normal. Toți acești factori: bronhospasmul, inflamația și producerea de mucus în exces, determină apariția simptomelor din timpul crizei de astm bronșic.

Infecțiile virale ale tractului respirator sunt una dintre cele mai frecvente cauze de exacerbare a astmului bronșic atât la copii, cât și la adulți. Cu toate acestea, o exacerbare a astmului poate apărea și din cauze non-virale, cum ar fi infecții non-virale, alergeni, polen și păr de animale de companie.

În plus, mai multe studii epidemiologice au arătat o legătură între nivelurile de poluanți din aer și apariția atacurilor de astm. Nivelurile mai ridicate ale mai multor poluanți ai aerului, cum ar fi particulele fine, ozonul, dioxidul de azot și dioxidul de sulf, au fost legate de apariția atacurilor de astm.

Astmul este una dintre cele mai frecvente afectiuni cronice la copii. Mai mult, studiile sugerează că copiii care locuiesc în cartierele urbane și socio-economice scăzute prezintă morbiditate și prevalență a astmului bronșic. Nivelurile mai ridicate de poluare a aerului sunt caracteristice acestor cartiere și pot explica prevalența și severitatea mai mare a astmului bronșic la copiii care trăiesc în zonele urbane cu venituri mici.

Cu toate acestea, mecanismele moleculare care stau la baza exacerbării astmului în timpul bolilor respiratorii non-virale, în special în populațiile vulnerabile, cum ar fi copiii cu astm bronșic sever, nu sunt bine înțelese.

Este foarte important sa cunoasteti cat mai multe detalii despre manifestarea acestei afectiuni medicale si care sunt solutiile de tratament eficiente pentru astm bronsic. In acest fel, puteti alege in cunostinta de cauza, alaturi de medicul specialist pneumolog, cel mai bun plan de tratament, care va conduce catre reducerea frecventei si intensitatii crizelor de astm.

Medicamentatia pentru tratarea astmului este impartita pe mai multe categorii, in functie de severitatea afectiunii. Exista medicatie de urgenta – administrata la inrautatirea simptomelor si medicamente administrate pe termen lung, care ajuta la mentinerea sub control a acestei afectiuni. Cele din urma sunt administrate zilnic, pentru a reduce la minim aparitia crizelor de astm. Cu ajutorul acestora, tratamentul pentru astm bronsic are cea mai mare rata de succes.

In astmul bronsic, se recomanda administrarea medicatiei prin inhalare, cu eliberarea medicamentelor direct in caile respiratorii, pentru a asigura un maxim de eficacitate.

Tratamentele naturiste pentru astm bronsic la copii si adulti reprezinta o alta varianta, a carei eficacitate este relativ scazuta.

