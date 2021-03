Cânăreața de muzică de petrecere Cornelia Catanga a murit, în aceasta dimineață, la Spitalul Universitar. Artista se afla internată cu Covid. Vestea tristă a fost anunțată pe o rețea de socializare.

“Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus o, acum o ora, la Spitalul Universitar din Capitala. Dumnezeu sa o ierte!”, a scris Mara Banica.

Cine a fost Cornelia Catanga

Cornelia Catanga s-a nascut pe data de 9 martie 1958, in Zeletin, Cătina, Judeţul Buzău, si a fost o interpretă de muzică lăutărească.

In 1964, Cornelia incepe sa cante la acordeon, iar in 1966 canta pentru prima data pe scena, la balul comunei Valea Plopului (jud. Prahova).

Din 1967, solista intretine atmosfera evenimentelor speciale la care este invitata, precum nunti, botezuri si petreceri.

Catanga face primul pas spre celebritate in anul 1969, dupa ce participa la o preselectie la Casa de Creatie din Buzau. Aici este descoperita de Doina Badea, cu care colaboreaza un an, ca solist instrumentist (acordeon) in cadrul formatiei acesteia de turneu.

In 1971, canta pentru prima data alaturi de Toni Iordache, iar in perioada 1972-1978 incepe sa cante la nunti alaturi de Nicolae Florian si Marin Nasturica.

In 1979, Catanga canta pentru scurt timp alaturi de Romica Puceanu, iar in 1985 are primul spectacol la Sala Polivalenta (spectacol de comedie cu momente muzicale, alaturi de Stela Popescu si Alexandru Arsinel).

Din 1986, incep turneele in strainatate (in special Israel, dar si Berlin) iar primul LP il lanseaza in 1989, acompaniata de orchestra lui Ion Onoriu.

Dupa 1995, inregistreaza colaborari cu Sfinx Experience, Nicu Constantin si Loredana Groza, dar continuand colaborarile si cu Nicolae Nitescu, Florica Rosioru etc.

Cornelia Catanga a fost intotdeauna o solista inspirata. A stiut, alaturi de muzica lautareasca, sa cante si muzica populara, dar si muzica usoara. Aceasta atitudine libera i-a servit la intrarea mult mai devreme pe toate scenele muzicale romanesti: perioadele impreuna cu Doina Badea si Gigi Marga, dar si respectul unor oameni ca Nicusor Turcitu sau Vasile Pandelescu.